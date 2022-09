Sincor-PR disponibiliza novo benefício para associados

O Sincor-PR (Sindicato dos Corretores de Seguros do Paraná) fechou nova parceria, para beneficiar os corretores de seguros associados, em todo o Paraná. O novo benefício foi firmado com a empresa de telemedicina Cuidado Familiar.

Detalhes da parceria foram discutidos na última semana na sede do Sincor-PR, em Curitiba, em reunião do representante da empresa, Rafael Leonel com o presidente Wilsinho Pereira e os dretores Dilermando Garcia, Edison Bertolazo e a coordenadora de Benefícios, Sirlei Morandini.

O benefício pode ser adquirido pelos corretores para atender a própria família, funcionários e comercializado para segurados. O plano individual será comercializado a R$ 29,90 e o familiar a R$ 47,90.

De acordo com Leonel, o produto possui custos e serviços diferenciados do produto tradicional comercializado no portal de negócios da empresa. “Ficamos muito honrados em assinar essa parceria com o Sincor-PR. O fechamento desta parceria reforça o compromisso que temos com os corretores de seguros, levando soluções diferenciadas ao mercado e aumentando o portfólio de produtos de cada um deles”.

Não há limite de idade para a contratação dos planos, nem limite de utilização ou cobrança adicional por consulta na telemedicina.

O produto foi desenhado exclusivamente para os associados do Sincor-PR, que difere do comercializado pela empresa. No Plano Familiar, por exemplo, composto por titular mais três dependentes, pode ser inserido como dependente qualquer pessoa com vínculo familiar ao titular. No plano normal isso não é possível.

Há ainda Assistência PET nos planos individuais. Os pagamentos são via boleto para contratos PJ e Pagamentos via Cartão de Crédito para contratos PF. Condições gerais de todos os serviços estão disponíveis no link na aba documentos.

Lançamento

O presidente Wilsinho diz que o Sincor-PR fará um Café da Manhã em Curitiba para lançar o benefício, e dar detalhes do produto, em data a ser confirmada nos próximos dias. “Todos os corretores associados estão convidados a participar”. O convite será feito em breve.

* Fonte: Fenacor