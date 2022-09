Silvio Krüger chega a T&N Seguros com foco na expansão da corretora

Para levar segurança a empresas e pessoas, o mercado de seguros conta com o conhecimento de profissionais capazes de desenvolver soluções com alto grau de assertividade. A TN Seguros, que atua há mais de 10 anos no setor a partir de Blumenau (SC), acabou de anunciar a chegada de Silvio Krüger como head Comercial e Expansão para ampliar ainda mais a visão estratégica sobre o setor e o grau de entrega para os clientes.

O executivo foi diretor regional da HDI Seguros, onde atuou por 27 anos. Economista, com MBA em Gestão Comercial pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) e várias especializações em negócios, Silvio irá liderar os processos de relacionamento com o mercado e o atendimento a clientes corporativos.

Rodrigo Roberti, CEO da T&N Seguros, diz que a chegada ao executivo coroa um momento de expansão importante da corretora. “Estamos há muitos anos crescendo acima de dois dígitos, conquistamos diferenciais importantes em estratégias de benefícios e nos especializamos em riscos nomeados no setor corporativo. Agora partimos para um novo patamar, olhando para o mercado e buscando oportunidades em aquisições e possibilidades de levar as metodologias que desenvolvemos a um número ainda maior de negócios e beneficiários”, comenta. “O Silvio, que tem uma visão de mercado apurada e muito abrangente, terá um papel fundamental para que façamos isso de forma assertiva”, destaca.

O alinhamento com a inovação atraiu o executivo para o novo desafio. “Embora seja uma empresa estabelecida, a T&N Seguros tem um perfil inovador, com gestão e processos muito inspirados nos ambientes de startups e insurtechs. Essa essência garante pensamento ágil, tomadas de decisões muito assertivas e um nível de entrega que a diferencia. A soma da confiabilidade com o dinamismo me motiva a iniciar essa jornada aqui”, destaca Silvio.

Fundada em 2010, a T&N Seguros tem como grande norte o oferecimento de soluções com alto nível de customização dentro do mercado de seguros. A partir da sede em Blumenau (SC), a corretora atende a mais de cinco mil clientes em todo o Brasil, com mais de 31 mil vidas seguradas. Soma mais de R$ 30 milhões em prêmios emitidos por ano. Em 2017 foi a vencedora do Prêmio Gustav Salinger, na categoria serviços.

N.F.

Revista Apólice