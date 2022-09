Seguro para transporte de carga é impactado pelo crescimento do mercado

O mercado de transporte de cargas está em constante crescimento nos últimos dois anos. Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) indicam que, em março de 2022, o setor de transportes registrou o maior patamar histórico, 18% acima do valor registrado em 2020, impulsionado pelo transporte de cargas. Empresas que prestam serviços no setor têm sentido esse impacto. Na Porto, por exemplo, só o primeiro trimestre de 2022 já foi constatado um aumento de 10% na contratação do seguro de cargas.

“No Porto Transportes, o produto registrou um crescimento de 24,8% da receita e 10,5% na base de clientes, no primeiro semestre de 2022, em comparação ao mesmo período do ano passado. O mesmo ocorre ao comparar os resultados de 2021 e 2020, em que notamos um crescimento de 25,4% em receita da carteira, e 13% em relação à base de clientes.”, explica Rose Matos, gerente da Porto.

Segundo ela, a companhia tem sentido uma grande movimentação de produtos de primeira necessidade, como alimentos, produtos de higiene e combustíveis, e de equipamentos eletrônicos, impulsionados pelo e-commerce.

Para a seguradora, a expansão do setor interfere também na sinistralidade, que registrou um índice 6% maior que o último ano. Rose afirma que as principais ocorrências são de acidentes. Apesar disso, ela ressalta que os resultados de sinistralidade estão dentro do esperado, uma vez que há um maior número de transportes circulando pelo país, sendo mais vulneráveis a registrar incidentes.

“Com o aumento do movimento, é natural que haja mais problemas com os transportes em geral. Por isso, o seguro é tão importante, pois é uma peça fundamental para a tranquilidade do segurado. Além do apoio imediato na ocorrência, o prejuízo financeiro pode ser amenizado após o acionamento da apólice.”, conclui.

N.F.

Revista Apólice