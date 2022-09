Saúde deve ser prioridade para empresas

Vivemos um momento em que as empresas experimentam novas formas de produzir, à medida que avançam na retomada de suas atividades. Em muitos casos, adotando o modelo híbrido entre presencial e home office, que é uma nova realidade para muitas organizações.

Independente do formato em que as companhias se reorganizam, fato é que o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, com destaque para a saúde, ganhou novo significado para todos, como uma das muitas reflexões trazidas pela pandemia. De acordo com o estudo “Great Expectations: Making Hybrid Work Work”, da Microsoft, com dados de 2021, mais da metade dos profissionais entrevistados (53%) estão propensos a valorizar a saúde e o bem-estar em relação ao trabalho.

Fabio Daher

Contar com a proteção de um plano de saúde, em especial, ganhou ainda mais relevância. De acordo com pesquisa do IESS (Instituto de Estudos de Saúde Suplementar), mais da metade (58%) dos brasileiros sem planos de saúde afirmam que se sentiriam mais seguros se pudessem contar com o benefício.

Esse interesse maior das pessoas pelos cuidados com a saúde ecoa nas empresas: pesquisa da consultoria Willis Towers Watson revela que, de 2015 para 2021, houve acréscimo de 33% no total de corporações dispostas a promover ações de saúde e bem-estar na rotina de suas equipes. As companhias estão mais dispostas a atuar na prevenção da saúde: das 186 que participaram do estudo, 78% planejam, em três anos, personalizar suas estratégias levando em conta as necessidades dos colaboradores em seus diversos momentos da vida.

O que as diferentes pesquisas, com trabalhadores e organizações, mostram em comum é a valorização da saúde e do bem-estar no trabalho. Se proteger a saúde é uma prioridade para o colaborador, essa é também uma questão primordial para a empresa. Nesse contexto, a operadora se destaca como business partner cada vez mais estratégico para as organizações.

A parceria entre operadora e a empresa-cliente é fundamental para que se possa chegar ao produto adequado para cada contratante, garantindo a tranquilidade das pessoas e a sustentabilidade dos negócios. Nesse processo, é essencial que a operadora conheça a realidade e as necessidades de seu cliente, para poder oferecer, de forma assertiva e sob medida, o produto mais adequado. Essa relação próxima possibilita, entre outras vantagens, a personalização de produtos, bem como a mensuração constante de resultados.

O setor está diante de um importante desafio, de levar a mais empresas a assistência que todos desejam para os necessários cuidados com a saúde. E, com isso, contribuir para que as organizações possam seguir adiante em seus projetos, com equipes cada vez mais colaborativas, felizes e produtivas.

* Por Fabio Daher, diretor da Bradesco Saúde e da Mediservice