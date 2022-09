Sabemi completa 49 anos com novo posicionamento para a área de seguros

Neste mês de setembro, o Grupo Sabemi completa seus 49 anos anunciando um novo posicionamento para a área de seguros. O esforço consolida o movimento de realinhamento do modelo de negócio da companhia que, desde o início de 2022, conta com áreas específicas para os negócios de seguros e serviços financeiros. Em ambas, o desafio é buscar a consolidação da marca no mercado nacional por meio do desenvolvimento de soluções cada vez melhores e mais modernas para os clientes e parceiros, bem como do fortalecimento e da ampliação dos canais de distribuição.

No caso específico da área de seguros, a meta também é diversificar o portfólio de produtos e serviços, criando e intensificando novos negócios nos mais variados formatos. É neste sentido que a empresa está reforçando a sua posição como seguradora e o posicionamento institucional da marca “Com jeito de quem sabe fazer”, que vai conversar com o mercado corretor, seguradoras, redes varejistas e operadores de plataformas digitais. “Queremos comunicar ao mercado os benefícios de um sistema integrador e que centraliza soluções, a entrega de resultados customizados que respondem aos desejos das empresas e a vinculação às iniciativas para o futuro a partir da experiência de quase 50 anos de atuação neste segmento”, explica o diretor executivo de Seguros da companhia, Rodrigo Pecoraro.

O novo posicionamento vem acompanhado pelo bom desempenho da área de seguros no último ano. O volume de prêmios novos no primeiro semestre de 2022 aumentou sete vezes na comparação com o mesmo período de 2021. De janeiro a maio deste ano, houve aumento de 10,3% no mercado de seguros de acidentes pessoais em relação aos primeiros cinco meses do ano passado. De acordo com Pecoraro, a Sabemi está em franca expansão para o atingimento dos objetivos. “Nossos resultados corroboram que estamos no caminho para cumprir o desafio de consolidar a nossa marca no mercado nacional”, afirma o executivo.

Jeito Sabemi

A empresa está alinhada com as principais tendências do mercado de seguros, como a diminuição da burocracia, o autosserviço e a inovação em cobrança. Quanto à primeira tendência (menos burocracia), a seguradora já oferece soluções digitais que facilitam a contratação de seguros, além de assistências como telemedicina e descontos via aplicativo, entre outros. No que se refere à segunda (autosserviço), a companhia já conta com modalidades de autocontratação e comunicação de sinistros via site.

Em relação à terceira tendência (inovação em cobrança), a empresa já disponibiliza pagamentos via Pix, cartão de crédito e débito em conta. “A Sabemi Seguradora está alinhada aos movimentos de mercado, e é justamente isso que pretendemos comunicar com este novo posicionamento, reforçando os nossos principais diferenciais como simplicidade, eficiência, agilidade, tecnologia e facilidade na contratação, pagamento e jornada”, explica Pecoraro.

O mote do novo posicionamento da seguradora, “Com jeito de quem sabe fazer”, coloca em evidência a experiência e a expertise desenvolvidas pela empresa ao longo de quase cinco décadas de atuação no mercado de seguros. “A Sabemi é referência oferecendo soluções em seguro de pessoas e, nos últimos 49 anos, estabeleceu um jeito próprio de fazer negócios e de atender os seus clientes e parceiros”, ressalta a supervisora de Marketing, Mayra Baggiotto.

A campanha também virá acompanhada de novidades em relação aos produtos e serviços oferecidos. Desde julho, além de serviços já consolidados como a telemedicina e as assistências a veículo, pet e residencial, os segurados da empresa contam com a oferta de medicamentos e genéricos dentro das apólices. Outras novidades, como os seguros de acidentes pessoais nas modalidades eventos e passageiros, já estão no portfólio para crescimento em 2023.

N.F.

Revista Apólice