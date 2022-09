Rodobens fecha parceria com Rogério Araújo, CEO da TGL Consultoria

Atenta às tendências do mercado e às necessidades de seus clientes, a Rodobens firmou parceria com Rogério Araújo, CEO da TGL Consultoria. Mais de 400 pessoas, entre colaboradores e parceiros da corretora de seguros da empresa, receberão capacitação e serão desenvolvidos para a comercialização de Seguro de Vida e Previdência Privada.

O projeto será realizado em toda a rede de distribuição da corretora de seguros da Rodobens. “Nosso time de seguros já trabalha fortemente com nossos parceiros para atender às necessidades dos clientes em diversos ramos, como seguro de carros, caminhões, motos, transportes e carga, planos de saúde, entre outros. Trazer esta nova parceria com o Rogério irá capacitar ainda mais nossos parceiros e a nós para ofertarmos os produtos de Vida e Previdência ao mercado, visto que é uma demanda e necessidade crescente dos clientes”, enfatiza Luis Guilherme Vilela, diretor comercial da corretora de seguros da Rodobens.

Para Araújo, a parceria destaca a sinergia entre as marcas. “Além de preparar a equipe para novas vendas, vamos focar no cross-selling da base atual, iniciar as negociações com os principais seguradores, implantar processos de treinamento e identificar as ferramentas necessárias para o trabalho”, diz o CEO.

