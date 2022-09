Reconhecimento e mudanças regulatórias podem alavancar Vida e Previdência

EXCLUSIVO – “Temos uma sociedade que precisa de proteção e um planejamento financeiro estruturado”, disse Jorge Nasser, vice-presidente da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida e diretor-presidente da Bradesco Vida e Previdência, durante o quarto painel do Fórum Nacional de Seguro de Vida e Previdência Privada, evento realizado hoje, 1 de setembro, pela FenaPrevi. Representantes de grandes entidades do mercado de seguros abordaram quais são as perspectivas do setor para os próximos anos.

Ao lado de Nasser, participaram do debate Edson Franco, presidente da Fenaprevi e presidente da Zurich Brasil; Dyogo Henrique Oliveira, diretor-presidente da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras); Armando Vergílio, presidente licenciado da Fenacor (Federação Nacional dos Corretores de Seguros); e Patricia Freitas, vice-presidente Sênior de Parcerias Estratégicas Multicanais do Brasil Prudential do Brasil.

Questionado sobre como os corretores de seguros estão contextualizados no mundo pós-pandemia, Vergílio afirmou que ficou claro para consumidores e seguradoras que a categoria é a mais capacitada para levar proteção aos clientes que precisam de auxílio financeiro. “Além disso, atualmente existe um maior nível de interesse dos corretores por Vida e Previdência, o que ajuda a diversificar a carteira desses profissionais que atuam como consultores, indicando o produto indicado para cada pessoa em diferentes fases da vida”.

Segundo Franco, as entidades do mercado estão buscando atuar em conjunto com o Governo para que o segmento seja reconhecido devidamente pela sociedade. “Temos a necessidade de uma atuação conjunta e sinérgica do mercado e o regulador para fazer com que as autoridades entendam a importância do setor. A Reforma de Previdência foi paramétrica, não estrutural, e o INSS não irá aguentar por muito tempo. Entretanto, a Previdência Privada pode ser uma aliada do Governo e da população até que ocorra de fato uma mudança no sistema previdenciário”, disse o executivo.

Dados divulgados pela FenaPrevi apontam que, só no primeiro semestre, a Previdência Privada cresceu 13%, somando R$ 74 bilhões em aportes, e registrou R$ 61 bilhões em resgastes, uma alta de 24,2%. Para Patrícia, a regulamentação da adesão automática dos planos, como nos Estados Unidos, é uma mudança muito simples e que vai gerar uma maior adesão da população e de permanência dos recursos. “Devemos também melhorar a sustentabilidade dos produtos de seguros de Pessoas, criando soluções mais flexíveis para que o cliente possa mudar de ideia ao longo do caminho caso ache que aquele produto não faça mais sentido para aquela fase da vida”. A executiva ainda ressaltou que, apesar do setor ter se adaptado durante a pandemia, muitas mudanças tecnológicas devem ser feitas.

Sobre a importância da comunicação com o consumidor, Oliveira falou que é dever das entidades do mercado de seguros criar um engajamento com a população. Recentemente, a CNseg lançou uma campanha em nível nacional para demonstrar a importância do seguro no planejamento financeiro, pessoal e familiar. “Acredito que ações como essa podem facilitar as nossas conversas com as autoridades. Trabalhamos em uma indústria que agrega valor, essa é a nossa essência. Por ano, devolvemos R$ 300 bilhões para a sociedade em indenizações, resgates e benefícios. Esse momento que estamos vivendo, com mais pessoas começando a entender a importância do setor, será fundamental para criarmos espaços e levar nossa agenda adiante”.

Nicole Fraga

Revista Apólice