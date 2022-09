Qualicorp inaugura nova Casa do Cliente em São Paulo

Os clientes da Qualicorp terão um novo ponto de atendimento: a nova Casa do Cliente, localizada no coração da cidade de São Paulo: a Avenida Paulista, em frente ao Metrô Brigadeiro.

O cliente que visitar o espaço poderá usufruir de uma série de serviços exclusivos, tais como: fazer alterações cadastrais, inclusão de dependente, mudança de plano de saúde, tratar de assuntos relacionados a cobrança (boleto/débito automático), fazer o recebimento/negociação de mensalidades no cartão de crédito/débito, fazer a retirada de documentos e comprovantes relacionados ao plano, portabilidade, entre outros.

Com o novo espaço da Casa do Cliente, a Qualicorp planeja estreitar ainda mais o relacionamento com os consumidores. Neste local, encontrarão um atendimento altamente especializado, qualificado e resolutivo, com o carinho de sempre para resolver demandas e oferecer serviços que reforçam o compromisso com o acesso à saúde de alta qualidade.

A nova Casa do Cliente foi planejada especialmente para trazer mais agilidade e qualidade no atendimento ao público. O espaço tem fácil acesso por intermédio de linhas de ônibus e em frente ao metrô, além de contar com estacionamento no local. Além do espaço, a empresa oferece também atendimento na Qualistore, rede de oito lojas localizadas em shopping centers da Grande São Paulo e do Rio de Janeiro.

Canais à distância

Além do atendimento presencial na Casa do Cliente, os beneficiários podem entrar em contato com a Quali por meio dos canais tradicionais e digitais como: telefone e WhatsApp (11 4004-4400), site (por meio do canal do cliente), aplicativo e redes sociais (Facebook, Instagram e Twitter).

Serviço

Casa do Cliente Qualicorp

Endereço: Avenida Paulista, nº 475. São Paulo – SP

Horário de funcionamento: De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30, exceto feriados

