Qualicorp abre vagas afirmativas para programa de Jovens Talentos

A Qualicorp está com 35 vagas abertas para o seu programa de Jovens Talentos. O objetivo é promover um ambiente de trabalho cada vez mais diversificado e inclusivo. O programa não é exclusivo, mas terá ênfase na contratação de pessoas com deficiência em busca da primeira oportunidade de emprego. Os interessados devem cursar o ensino médio ou ter ensino médio completo, com idade a partir de 17 anos e noções básicas de informática. As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de setembro nesse link.

O programa para Jovem Aprendiz terá duração aproximada de 18 meses, com jornada de 6h por dia, além de um curso administrativo com foco no mercado de trabalho ministrado por uma instituição parceira. Os benefícios incluem vale-refeição ou vale-alimentação, assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-transporte, auxílio para home-office, day off no dia de aniversário, Gympass, entre outros.

O modelo de trabalho será híbrido, ou seja, dividido entre escritório e home-office, e as vagas estão distribuídas nas cidades de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Brasília (DF) e Fortaleza (CE). O escopo de trabalho e a área de atuação dentro da Qualicorp serão definidos de acordo com o perfil do candidato aprovado no programa, mas os aprendizes selecionados deverão auxiliar na rotina administrativa, acompanhar relatórios, realizar o atendimento de clientes e fazer o controle de planilhas.

Os contratados devem iniciar sua jornada na Qualicorp em novembro de 2022. “Este programa visa encontrar jovens que tenham o jeito Quali de ser, com muita vontade de aprender, crescer e fazer acontecer. É uma oportunidade para desenvolvermos profissionalmente estas pessoas dentro de um ambiente diverso, inclusivo e acolhedor”, completa Fernanda Mazzetto, superintendente de RH da companhia.

N.F.

Revista Apólice