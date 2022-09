EXCLUSIVO – De acordo com dados divulgados pela FenaPrevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida), os prêmios diretos na cobertura contra Doenças Graves cresceram 24,53% no primeiro semestre de 2022 quando comparado ao mesmo período do ano passado, sendo a pandemia de Covid-19 um dos principais fatores para o aumento na procura por esse tipo de proteção.

A cobertura cobre casos de câncer, doenças cardiovasculares, falência de órgãos e doenças neurológicas, podendo variar de acordo com a seguradora e a apólice contratada pelo cliente. Segundo o INCA (Instituto Nacional de Câncer), o Brasil tem em média 625 mil novos casos de câncer por ano e terá, até 2030, 85 milhões de portadores da doença. Além disso, de acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), o AVC (Acidente Vascular Cerebral) mata uma pessoa a cada 6 segundos no mundo.

Dennys Rosini

“Contar com a proteção de uma cobertura para Doenças Graves significa que o segurado poderá receber o apoio financeiro necessário para os custos de tratamento, adaptação da casa e até mesmo incremento do orçamento para despesas domésticas no momento do diagnóstico de uma doença grave. É um auxílio que minimiza, pelo menos financeiramente, o impacto de um momento tão desafiador a ser enfrentado pelas famílias”, afirma Dennys Rosini, diretor de Produtos da Prudential do Brasil. Recentemente, a companhia lançou o Prudential Proteção em Vida, que permite a contratação de Doenças Graves como cobertura básica, podendo incluir a cobertura de Renda Hospitalar e acesso a vantagens como telemedicina, descontos em medicamentos e orientação nutricional e esportiva.

Mateus Nicolau

Na insurtech Azos, atualmente 43% das apólices de seguro de vida contam com a cobertura e a doença mais comum entre os segurados é o câncer, tendo em média o capital segurado pelos clientes de R$ 100.000,00. “É uma solução que pode se encaixar muito bem sendo ofertada de forma independente, com a cobertura de morte e, estrategicamente, complementando o seguro e plano de saúde. Não é raro encontrarmos famílias que saíram endividadas após um longo tratamento de uma doença grave de um ente querido. Com essa cobertura, após o diagnóstico médico definitivo, constatando a doença e corrido o tempo de carência (caso tenha), o segurado recebe a indenização para enfrentar esse período com mais conforto”, diz Mateus Nicolau, diretor comercial da empresa.

Luciana Bastos

Uma pesquisa feita no Google Trends, ferramenta que aponta os termos mais buscados no site, mostrou que as consultas pelo termo “seguro de vida” aumentaram de maneira constante ao longo de 2020, atingindo um pico em julho de 2021. Para Luciana Bastos, diretora de Produtos de Vida da Icatu, apesar da maior procura pelo produto, muitas pessoas ainda não entendem como ele funciona. “Entendemos que a conscientização do produto é fundamental e temos ainda muito a evoluir nesse aspecto. Mas com certeza veremos cada vez mais esses números em crescimento”.

A executiva ainda ressalta que as seguradoras e corretores têm um papel fundamental como agentes da transformação econômica no país, disseminando a cultura do seguro e a importância das pessoas estarem protegidas. Luciana também reforça que o uso de plataformas digitais se torna indispensável no processo de gestão e venda do corretor, visto que a desburocratização na contratação de produtos e serviços, com a digitalização dos processos, já é uma realidade no setor. “É dever do mercado de seguros desenvolver produtos que se complementam, com opções flexíveis que podem funcionar para diversas fases da vida do cliente e para vários orçamentos”.

Nicole Fraga

Revista Apólice