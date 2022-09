Prêmios dos seguros de vida da Rússia devem cair 7,3% em 2022

O impacto econômico das sanções globais impostas à Rússia após a invasão da Ucrânia pelo país desacelerará o crescimento da indústria de seguros de vida do país nos próximos anos, segundo a GlobalData. De acordo com a empresa, os prêmios brutos emitidos (GWP) de seguro de vida na Rússia devem cair 7,3% em 2022 em comparação com o crescimento de 21% alcançado em 2021.

O último relatório da GlobalData, ‘Seguro de Vida na Rússia: Principais tendências e oportunidades para 2026‘ , revela que os GWPs de seguro de vida devem registrar uma baixa taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 3,1% em 2021-26 em comparação com o CAGR de 11,5% observado durante o período 2017-21.

Katam Prasanth, analista de Seguros da GlobalData, comenta : “A Rússia é um dos poucos países onde o segmento de seguros de vida se recuperou rapidamente do impacto da pandemia de Covid-19. Devido às sanções pesadas, a economia da Rússia e seu setor de seguros foram significativamente impactados com a alta inflação e piora das condições comerciais e econômicas. A GlobalData estima que o PIB russo se contrairá em 12,3% e a inflação permanecerá acima de 15% em 2022.

Para conter a alta inflação do país, o Banco Central da Rússia (CBR) primeiro aumentou sua taxa básica de juros para 20% em fevereiro, e depois a reduziu para 8% em julho, com a queda da inflação devido ao rublo forte. Taxas de juros mais altas do que o esperado tornaram os depósitos bancários mais atrativos em relação aos produtos de seguro de vida vinculados a investimentos (ILI), um dos principais impulsionadores do crescimento do seguro de vida no país. Além disso, as restrições ao investimento em títulos estrangeiros devido a sanções levaram a um declínio na demanda por produtos ILI, que deve continuar em 2023.

Prasanth continua: “Como resultado de toda essa disrupção no mercado, espera-se que a atividade de fusões e aquisições aumente à medida que as oportunidades de investimento das seguradoras são limitadas e menores, com empresas menos capitalizadas previstas para se fundirem com os maiores players para se manterem à tona”.

Muitas seguradoras estrangeiras anunciaram planos para sair completamente do mercado russo. Entre elas destaca-se a Generali, que encerrou seu escritório de representação em Moscou, retirou-se da Ingosstrakh, onde detinha 38,5% das ações, e fechou sua divisão russa da Europ Assistance. O Allianz Group também anunciou planos de vender suas operações russas para a Zetta Insurance.

Prasanth acrescenta: “A GlobalData espera que o crescimento do setor de seguros de vida da Rússia permaneça moderado nos próximos anos, à medida que mais ventos contrários econômicos e disruptivos são esperados resultantes do conflito na Ucrânia”.

N.F.

Revista Apólice