Porto lança comunidade digital para geração de novos negócios

Compartilhar no

Compartilhar no

A Porto acabou de lançar no mercado uma plataforma digital para se aproximar ainda mais dos consumidores: a Comunidade Porto. O ambiente online, semelhante a uma rede social, vai reunir inicialmente 2 mil pessoas, entre clientes das três verticais da companhia (Porto Seguros, Porto Seguro Bank e Porto Saúde) e não-clientes, conectando a iniciativa da plataforma com a estratégia da empresa, além de estreitar ainda mais o relacionamento da marca com seus públicos.

“Sempre tivemos o cliente como centro do nosso negócio. Por isso, criar um ambiente de troca e engajamento, em que podemos conhecer ainda mais de perto os nossos públicos, como suas preferências, interesses, hábitos e comportamentos é fundamental para a nossa estratégia de crescimento. Reunir grupos em torno de um assunto comum gera um sentimento de pertencimento e também proporciona experiências mais aderentes às necessidades dos clientes”, destaca Deise Violaro, superintendente de Customer Experience e Growth da seguradora.

A nova plataforma vai permitir a identificação de insights gerados por ela e a criação de novas frentes de atuação por meio de interações diárias com enquetes, quizz e desafios (ações de gamification e premiações), além de pesquisas pontuais e publicação de conteúdos para os públicos.

Para a executiva, a Comunidade Porto faz parte de um conjunto importante de ações e inovações que a companhia vem promovendo no mercado. “Estamos atuando fortemente para oferecer novas experiências para os consumidores junto à marca. A Comunidade é um canal de criação conjunto que vai nos possibilitar a realização de validações de novas frentes de negócio e permitir a construção de uma relação contínua e de longo prazo com as pessoas”, avalia Deise.

N.F.

Revista Apólice