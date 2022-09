Porto apresenta novidades no seguro empresarial

O seguro empresarial da Porto foi reformulado com o objetivo de se manter atualizado às tendências de mercado e necessidades dos clientes. Agora, a cobertura de Arrastão, disponível para comércios e serviços também, irá garantir transferência via Pix involuntário por coação em situações previstas na proteção. Inédita no mercado segurador, a cobertura para Pix tem o propósito de proporcionar tranquilidade aos estabelecimentos mais suscetíveis a esse tipo de situação.

Para acompanhar as tendências voltadas ao meio ambiente, também passaram a ser amparados pelo produto as vagas para carregamento dos veículos elétricos e placas solares que estiverem diretamente ligadas à estrutura do imóvel segurado.

Confira a seguir o que Antonio Santos, gerente de Ramos Elementares da seguradora, explica sobre as novidades do seguro empresarial.

Pix na cobertura de Subtração de Valores e Bens de Clientes: Arrastão

Segundo o Banco Central, diariamente, são realizadas cerca de 55 milhões de transações via Pix. Esse meio de pagamento tem facilitado muitos processos, mas também alerta para os riscos de assaltos. “Devido ao novo formato de transferências ser mais suscetível, nós ampliamos a cobertura de Subtração de Valores e Bens com o objetivo de amparar os clientes que estejam no estabelecimento em um possível evento de arrastão no qual sejam coagidos a fazer uma transferência via Pix”, afirma Santos.

De acordo com o gerente, a nova cobertura está disponível para alguns segmentos incluindo hotéis e pousadas, e a seguradora garantirá transferência com limite de mil reais por cliente e até R$15 mil por evento.

Cobertura para vagas elétricas

Segundo a Associação Brasileira de Veículos Elétricos (ABVE), o Brasil registrou aumento de 78% nas vendas de veículos híbridos e elétricos no período entre janeiro e abril de 2022, que demonstra uma grande mudança estrutural para as áreas urbanas. A expectativa do setor é que haja uma tendência de adaptação de lugares públicos e estabelecimentos para receber esse tipo de veículo.

A Porto está adaptando o seguro empresarial ao novo mercado e passou a oferecer uma cobertura específica para vagas destinadas aos carros híbridos e elétricos, que forneçam o equipamento adequado para o carregamento desses veículos. Com a vaga respeitando as normas técnicas determinadas, estarão amparados os danos estruturais à própria vaga e, contratando a cobertura de RC Guarda de Veículos de Terceiros – Simples ou Ampla, veículos de terceiros também estarão protegidos em caso incêndios”, explica Santos.

Cobertura para placas solares

A energia através de placas solares ajuda na preservação do meio ambiente, além de proporcionar para a empresa economia com o gasto mensal de energia. Contudo, o investimento é alto para a aplicação desse recurso. Por isso, é tão fundamental a proteção para as placas em possíveis imprevistos. Agora, os clientes Porto Empresa podem contar com o amparo para as placas solares e equipamentos de aquecimentos, com valor máximo de R$ 100 mil em indenização, nas coberturas de incêndio e vendaval e danos elétricos.

N.F.

Revista Apólice