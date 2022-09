Porto abre mais de 40 vagas de emprego para pessoas com deficiência

A Porto está com mais de 40 vagas de emprego para as áreas de seguros, negócios financeiros, tecnologia da informação e comercial. As oportunidades são exclusivas para pessoas com deficiência, que nos últimos dois anos tiveram um crescimento de 14% no número de colaboradores.

“Temos buscado ampliar cada vez mais as oportunidades às pessoas com deficiência, não apenas no oferecimento de vagas, mas também buscando entender na nossa base de colaboradores as suas principais necessidades, por meio do programa Juntos, nosso programa de Diversidade e Inclusão, que propicia que diversos grupos de pessoas possam se reunir para propor soluções relacionadas à diversidade na companhia”, destaca Carolina Zwarg, diretora de Pessoas e Sustentabilidade da seguradora.

As oportunidades são para os regimes presencial e home office, atuando como Atendimento Receptivo, Operacional de Vendas de Seguros, Analista de Formulários Júnior, Analista de Suporte Comercial e Analista SysOps Junior, na área de TI da Porto. O processo seletivo será integralmente online e, além da inscrição, contará com testes de português, raciocínio lógico, fit cultural e entrevista online.

Além das remunerações mensais, os contratados e contratadas terão comissão (no cargo de vendas), e os benefícios de vale-refeição, vale-alimentação, auxílio-creche ou babá, vale-transporte, plano odontológico e de saúde, seguro de vida, participação nos lucros da empresa, previdência privada e desconto em produtos e serviços. Os profissionais ainda irão contar com programa de bolsas de estudos e treinamentos oferecidos pela área de recursos humanos.

Veja abaixo a descrição das vagas

Atendimento Receptivo: Ensino Médio completo, foco no atendimento e relacionamento com clientes, além de boa comunicação, desenvoltura e facilidade com tecnologia. Para se inscrever na vaga, basta acessar o link.

Vendas de Seguros: Segundo grau completo, desejável superior/cursando; Necessário ter conhecimentos de informática e internet; e necessário experiência em vendas e Desejável conhecimento em seguros. Para se inscrever na vaga, basta acessar o link.

Analista SysOps Júnior: Conhecimentos em Processos Ágeis; Desejável certificação Microsoft; Conhecimentos nos processos ITIL; e Conhecimentos em infraestrutura de servidores Linux e Windows. Para se inscrever na vaga, basta acessar o link.

Analista Formulários Júnior: Superior em andamento; e Conhecimentos em diagramação Adobe InDesign. Para se inscrever na vaga, basta acessar o link.

Analista Suporte Comercial (Rio de Janeiro): Superior completo; Experiência na área comercial; e Desejável conhecimento em seguros. Para se inscrever na vaga, basta acessar o link.

N.F.

Revista Apólice