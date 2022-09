Por que chegou a hora de fazer um seguro de moto?

O Brasil teve, no primeiro semestre do ano, um aumento de 18% na produção de motos, em comparação ao mesmo período no ano passado, de acordo com a Abraciclo (Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares). Com esse cenário de maior procura do público pelo mercado de motocicletas, a HDI Seguros alerta para a importância de fazer o seguro da moto, garantindo a segurança e tranquilidade, tanto do motociclista quanto do garupa, em casos de imprevisto. “O seguro pode ser feito por condutores, a partir de 18 anos, que utilizam a moto para lazer ou trabalho. O produto contempla em sua cobertura acidentes pessoais com passageiros e responsabilidade civil facultativa, em caso de colisão”, explica Carla Oliveira, diretora de Automóvel da seguradora.

A empresa disponibiliza cobertura para motos de baixa cilindrada, a partir de 150cc; alta cilindrada, a partir de 500cc; e scooters, a partir de 125cc; com cobertura para danos parciais e indenização integral por colisão, incêndio e roubo ou furto. O segurado também tem a opção de contratar coberturas adicionais, por exemplo, danos morais, reposição de motocicleta zero-quilômetro, despesas extras, extensão de perímetro Uruguai, Paraguai, Argentina e aos países das três Américas.

Além disso, é possível contratar a cobertura adicional para a indumentária de proteção. Em caso de acidente, roubo ou furto, havendo perda total. Essa cobertura garante o pagamento das despesas dos danos causados ao vestuário de proteção do motociclista, decorrentes exclusivamente de indenização integral da motocicleta. Esse valor é ressarcido na data da indenização da moto.

“O seguro para motocicletas é essencial para auxiliar o segurado em um momento de imprevistos. Acredito que o seguro deve ser sempre visto como um investimento, uma vez que ele traz além da cobertura para a moto, as adicionais, permitindo ao consumidor customizar de acordo com a sua realidade. Com o HDI Moto, oferecemos uma boa relação custo-benefício, incluindo os serviços de assistência 24 horas”, reforça a executiva.

Assistência 24 horas

A seguradora oferece benefícios adicionais com a assistência 24 horas, incluindo opções de guincho para até 500 Km, para até 800 Km ou sem limite de quilometragem; serviço de despachante em situação de sinistro; higienização da moto até 60 dias, contados a partir do início da vigência do seguro; autossocorro após pane; chaveiro e troca de pneus; entre outros.

Em caso de necessidade, o segurado, pode acionar a assistência 24 horas pelos canais digitais da companhia. São eles: Portal do Segurado, aplicativo HDI Segurado, WhatsApp, pelo número +55 800 770 1608, e Facebook Messenger.

