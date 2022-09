Pensando em seguro para celular? Saiba o que levar em conta ao adquirir um

Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP), de janeiro a junho de 2022, no estado de São Paulo, aconteceram quase 77 mil furtos de smartphones, número 41% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Mas mesmo diante do medo de ter um celular roubado, dados da consultoria GfK mostram que a chegada do 5G e a queda no valor de alguns dispositivos fizeram a venda de celulares disparar 230% no Brasil.

Essa maior incidência de roubos e furtos estimulou o crescimento do mercado de seguros, com produtos voltados para dispositivos móveis. Na Ciclic, somente no primeiro semestre deste ano, o crescimento na procura desse tipo de proteção foi de 63% quando comparado com o mesmo período em 2021. Além disso, 93% das contratações foram fechadas com a cobertura completa do seguro celular, ou seja, que garante proteção além de roubo. Ademais, entre as marcas mais procuradas no site da empresa, a Apple domina as buscas com 64,69%, seguida pela Samsung 20,46%, Motorola 7,04% e Xiaomi 6,36%. As outras marcas, somadas, chegam a 1,44% do total.

Mas, diante desse cenário, você sabe o que levar em conta antes de contratar uma proteção para o aparelho?

Os seguros possuem uma variedade de coberturas, por isso, é importante saber quais são as mais adequadas para você. As principais da Ciclic são proteção nacional e internacional contra roubo, furto, quebra e danos causados por líquidos. Além disso, em caso de sinistro, o cliente pode solicitar a troca do aparelho e receber um novo em casa.

Recentemente, a empresa também anunciou em seu seguro uma nova cobertura contra furto, além do qualificado: o furto simples, que ocorre quando o aparelho é levado por uma pessoa mal-intencionada sem vestígios de um crime ou rompimento de obstáculo. Esse tipo de furto acontece, normalmente, em locais com grandes aglomerações de pessoas.

“O celular está presente na vida de todos os brasileiros e a preocupação com a segurança do equipamento faz com que a Ciclic esteja sempre inovando e oferecendo aos clientes produtos personalizados e sob medida que atendam as reais necessidades de cada cliente”, afirma Darllan Botega, CEO da insurtech.

N.F.

Revista Apólice