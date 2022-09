Patricia Freitas assume como CEO da Prudential do Brasil em 2023

A partir de janeiro de 2023, a Prudential do Brasil terá uma nova CEO, Patricia Freitas. Desde 2015 na companhia, a executiva atua como vice-presidente de Parcerias Estratégicas Multicanais e liderou o crescimento expressivo da seguradora em parcerias comerciais. Sua nomeação ainda passará pelo processo de aprovação da Susep (Superintendência de Seguros Privados).

Durante sua jornada na empresa, Patricia assumiu responsabilidades crescentes, como a liderança do negócio de seguros de vida, a implementação do Prudential Vitality, plataforma de bem-estar, exclusiva no Brasil, e lançou a parceria com o Mercado Pago, estreia da empresa em seguros massificados. O negócio inovador levou a empresa a oferecer proteção financeira para um número cada vez maior de brasileiros.

“Assumirei a Prudential do Brasil com o compromisso de manter nossa trajetória de crescimento e liderança no mercado de vida. Com o apoio do nosso time, dos corretores franqueados, dos fortes canais de distribuição e a confiança de nossos clientes continuaremos cumprindo nosso propósito de proteger mais brasileiros. Seguiremos investindo forte em inovação, tecnologia, novos produtos e serviços e, acima de tudo, ouvindo o mercado e suas necessidades”, afirma Patricia.

O atual CEO da Prudential do Brasil, David Legher, assumirá a posição de presidente regional América Latina e se reportará diretamente à Prudential International Insurance. A posição reforça a estratégia da empresa em investir nos mercados emergentes e afirma a representatividade do Brasil no negócio. O país é o terceiro maior mercado da companhia no mundo e um dos maiores motores de crescimento da empresa. Essa mudança faz parte de um processo internacional de alteração de estruturas para trazer mais proximidade aos negócios em toda a Prudential International Insurance e se tornará efetiva em janeiro de 2023.

“Os últimos três anos e meio na empresa foram muito marcantes. Tive a honra de entrar em uma empresa com um propósito muito forte, que se revelou ainda mais importante com a chegada da pandemia. Nosso negócio é totalmente focado em proteção de vidas e possuímos valores éticos que nos levaram à importante posição que temos na sociedade hoje”, diz Legher.

