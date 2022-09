Para oferecer benefícios às associadas, Sindseg N/NE firma parceria com Sesc-PE

O Sindseg N/NE (Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste) acabou de firmar uma parceria com o Sesc (Serviço Social do Comércio), entidade mantida pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo que tem como missão proporcionar a melhoria da qualidade de vida dos seus trabalhadores e familiares. Com o convênio, todos os profissionais ligados às seguradoras associadas ao Sindicato poderão usufruir de benefícios oferecidos pela entidade.

“O Sesc presta um serviço de referência em diversas áreas, como saúde, hotelaria, gastronomia, esportes, educação, entre outros, e agora todos os funcionários das nossas associadas poderão se beneficiar desses serviços nas unidades do Sesc em Pernambuco, sem pagamento de mensalidades, e com descontos nas atividades”, adianta Emerita Lyra, diretora executiva do Sindseg N/NE.

Emerita afirma ainda que a ideia da entidade é levar o convênio também para outros estados de sua região sindical, que compreende, além de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, Acre, Roraima, Amapá e Rondônia. “Nesses demais estados, os nossos associados já podem ter acesso aos serviços prestados pelo Sesc. Estamos agora buscando a parceria para conceder descontos também nessas localidades. Esperamos ter novidades em breve”, completa.

Os agentes do setor que quiserem mais informações sobre os benefícios ofertados por meio da parceria com o Sesc-PE podem tirar dúvidas pelo e-mail [email protected]

N.F.

Revista Apólice