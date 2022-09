Para consolidar posição Azos atualiza sua marca

EXCLUSIVO – Após quase dois anos de atuação no mercado, a seguradora digital Azos prepara uma atualização da sua imagem, mantendo a mesma narrativa visual, com o objetivo de consolidar a sua estratégia de mercado.

Marília Lacerda

Segundo Marília Lacerda, diretora de marca da empresa, após a certificação de seu espaço de atuação, a insurtech quer reafirmar o seu propósito de questionar o status quo do mercado, após aprender muito sobre seus clientes e corretores de seguros. “Metade dos sócios da empresa vieram de fora do mercado de seguros, dispostos a fazer seguro de formas diferentes, porque mercado era pautado pela burocracia e pouca transparência, além de tabus em relação à abordagem do tema seguro de vida”, enfatiza a executiva.

Ela continua: “Chegamos para esclarecer como isso fica de pé, como funciona o produto e ocupamos o lugar de questionar a forma como o mercado foi construído. Estamos propondo um novo jeito, com tudo que a tecnologia traz, inteligência de dados, dados atualizados, com inteligência para indicar o produto mais adequado para os consumidores, com personalização, agilidade, praticidade, sem muitos passos para a aquisição e com preço competitivo”, celebra Marília.

O projeto de posicionamento de marca foi liderado pela área de branding da insurtech e contou com o envolvimento da empresa toda para repensar desde o design de produto e de tecnologia, até a reelaboração da identidade visual. O que a Azos deixa claro é que a experiência do corretor de seguros não deve mudar, pois há um compromisso com a proximidade com o canal de distribuição. A experiência com o corretor vai ficar cada vez melhor, com app específico e oferecimento de serviços para ele alavancar a sua carreira. “Estamos agora atuando de forma mais consciente, clara e estratégica”, pontua a executiva.

Para o futuro, a meta é crescer e os próximos passos são fazer as pessoas conhecerem a marca, alavancando a parceria e exposição da Azos. “Não vendemos milk shake. Seguro não é supérfluo nem barato, e sua aquisição exige confiança. Nosso desafio é construir uma relação de confiança, séria, madura, mostrando que a empresa sabe o que está fazendo. Vamos trazer produtos cada vez melhores, com trabalho de subscrição sério”, conclui Marília.

A Azos oferece apólices de seguro de vida com coberturas que chegam a R$ 2 milhões sem a necessidade de exames ou relatórios médicos. Através da tecnologia, emite apólices em até um dia útil. A empresa já captou mais de R$ 100 milhões em investimento de alguns dos principais fundos de venture capital do mundo, um deles sendo da resseguradora Munich Re, o primeiro aporte realizado pela companhia alemã em uma insurtech na América Latina. Atualmente, a Azos conta com mais de 1.500 de corretores parceiros e mais de R$5 bilhões em capital segurado.

Kelly Lubiato

Revista Apólice

*com informações da assessoria de imprensa