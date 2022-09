Nova Plataforma do Seguro PASI para PME’s promete agilizar cotações

Desde o seu lançamento, o Portal PASI tem atraído cada vez mais corretores que buscam por soluções que lhe dão autonomia e agilidade para a realização da venda de seguros 100% online, com o objetivo de multiplicar as oportunidades para o crescimento dos seus negócios.

Para aumentar a performance de vendas do corretor e fazer com que a sua experiência continue cada vez melhor, a empresa acabou de disponibilizar mais uma plataforma em seu portal, desta vez para cotações de produtos com foco em Micro, Pequenas e Médias empresas (PME’s). Através da nova ferramenta é possível realizar cotação do seguro, em menos de 1 minuto, de maneira simples e totalmente online, podendo ainda compartilhar com o cliente através de Whatsapp, SMS ou email.

Em apenas alguns cliques a proposta é gerada e o corretor, mantém a qualidade e a agilidade do seu atendimento com os clientes. Além dos produtos disponíveis de PMEs, o Seguro disponibilizou a mesma Plataforma também para outros produtos de destaque da companhia, como o Agrovida e o Seguro Funeral.

“Para micro, pequenas ou médias empresas, desde 1989 somos referência nacional no mercado segurador, atuando através das Convenções Coletivas de Trabalho. Conhecemos os desafios que os empreendedores enfrentam e as necessidades das PME’s. Por isso, desenvolvemos novos produtos que se encaixam na realidade dessas empresas e conseguimos levar através de soluções simplificadas e acessíveis, proteção e benefícios que de fato impactam a vida de milhares de pessoas em todo o Brasil”, destaca Fabiana Resende, vice-presidente executiva do Seguro PASI.

Atualmente, das mais de 42 mil empresas seguradas pelo PASI, 90% delas se encaixam na categoria das PME’s. A partir de um colaborador já é possível gerar uma proposta para empresas dos mais diferentes segmentos produtivos tais como: comércio, serviços, condomínios, atividades rurais, construção civil, transporte, metalurgia e muitos outros. As contratações são efetivadas por meio de MEI, CPF, CEI, ou CNO. Os planos oferecidos além de atender toda a legislação, ainda oferecem coberturas e assistências exclusivas para os profissionais da empresa, dos sócios aos estagiários, passando pelos prestadores de serviços e terceirizados.

Para finalizar, Fabiana deixa um convite para que os corretores explorem ao máximo o Portal PASI e suas ferramentas disponíveis. “Sabemos que o seu tempo e de seus clientes é precioso. Por isso, o Portal PASI é um sistema disponibilizado para oferecer a você, soluções completas para que vocês fechem muitos negócios todos os dias, sem despender tempo e esforço desnecessário”, concluiu.

Revista Apólice