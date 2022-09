Morre Olívio Américo, ex-presidente e conselheiro do CVG-RJ

O presidente do CVG-RJ (Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro), Octávio Perissé, e seus diretores e conselheiros comunicam, com imenso pesar, o falecimento de Olívio Américo, conselheiro da entidade, presidente por dois mandatos e sócio da Plataforma Assessoria de Seguros do CVG-RJ. Américo morreu hoje, 08 de setembro.

O Clube publicou uma nota desejando sinceras condolências aos familiares e aos amigos e colegas de Américo. As informações sobre o velório ainda não foram divulgadas.

A Aconseg-RJ (Associação das Empresas de Assessoria e Consultoria de Seguros do Estado do Rio de Janeiro) também divulgou um comunicado sobre o falecimento de Américo. O executivo foi presidente da Associação por dois mandatos, e durante sua gestão inaugurou a sede da entidade no Centro do Rio. Além disso, o Código de Ética da organização também foi reforçado em seu mandato e um processo junto à Fenacor (Federação Nacional dos Corretores de Seguros) garantiu que os proprietários das assessorias retomassem a condição de corretores de seguros na Susep (Superintendência de Seguros Privados).

Para o presidente da Aconseg-RJ, Joffre Nolasco, “a perda de Olívio Américo deixa uma lacuna não somente na Aconseg-RJ, mas em todo mercado segurador, pelo exemplo de dedicação e talento na condução de sua trajetória profissional, quer seja como empresário ou como ex-líder das assessorias”.

N.F.

Revista Apólice