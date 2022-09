Mapfre lança campanha de incentivo para capacitação de parceiros

Compartilhar no

Lançado em 2007 para apoiar o desenvolvimento dos corretores, o Mapfre Centro de Formação comemora 15 anos este ano. E para celebrar a data, a seguradora lançou a campanha “Mais conhecimento, mais prêmios”, que irá premiar com vales-compra que vão de R$ 300 até R$ 1,6 mil. Objetivo da ação é manter os parceiros atualizados nas novidades e particularidades do mercado, além de também incentivá-los a oferecer as melhores soluções aos clientes.

O Centro de Formação, ao longo desses 15 anos, se aprimora continuamente e oferece cursos gratuitos para uma série de assuntos que estão diretamente ligados ao dia a dia do corretor “O mundo está cada vez mais dinâmico e imprevisível, o que exige que todos os profissionais busquem constantemente novos meios para aprender e se manter atualizado” considera Raphael Bauer, diretor Geral Comercial da companhia. “Conhecimentos adquiridos sobre negociação, vendas, experiência do cliente, produtos e mercado são ainda mais valiosos para a evolução da carreira e alcance do sucesso profissional. Queremos ser um apoio aos nossos importantes parceiros de negócios nessa contínua jornada sobre atualização”, complementa o executivo.

A campanha vai até o dia 30/11 e os ganhadores vão precisar concluir a maior quantidade de cursos. Ao final do período, serão oito premiados em duas categorias, cinco em “Corretores” e três em “Corretores Mais”.

O Mapfre Centro de Formação pode ser acessado diretamente pelo portal de negócios. Mais informações, inscrições e regulamento sobre a campanha estão disponíveis no link.

