Mapfre disponibiliza novo portal para corretores

Facilitar a jornada do corretor para que ele aumente o seu potencial de negócios. Esse é o objetivo do “Mapfre Negócios”, o novo portal dos distribuidores da companhia. Por meio da plataforma, é possível ter uma visão 360º de cada um dos clientes com informações integradas para acompanhar o seu dia a dia e identificar oportunidades.

“O corretor desempenha um papel de extrema importância na empresa. Ele é o elo que conecta o cliente à seguradora. Por isso, desenvolvemos o ‘Mapfre Negócios’ para que ele possa ter acesso a todo o conhecimento necessário para tornar sua atuação ainda mais ágil e eficiente.”, conta Jonson Sousa, diretor comercial do Canal Corretor da seguradora.

Intuitivo e compatível com todos os navegadores e aparelhos, o novo portal permite ao corretor fazer a autogestão dos processos operacionais, gerir e reprogramar parcelas pendentes, acompanhar sinistros abertos e em tramitação, ter acesso ao extrato de comissão unificado, entre outros benefícios.

“Vamos seguir evoluindo com o ‘Mapfre Negócios’ nos próximos meses, trazendo melhorias e inovações que facilitem ainda mais o trabalho dos nossos corretores e permitam que eles possam expandir suas áreas de atuação e, por consequência, sua carteira de clientes.”, complementa Sousa.

