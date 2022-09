MAG Seguros registra resultado líquido de R$ 67,2 mi no 1º semestre

Através da publicação das suas Demonstrações Financeiras referentes ao primeiro semestre de 2022, a MAG Seguros fez um balanço dos seus principais resultados no período, que foi marcado pelo arrefecimento dos impactos da pandemia do novo coronavírus no Brasil e no mundo, com números significativamente mais brandos que os observados em 2021.

O primeiro semestre da seguradora, apesar dos efeitos sociais e econômicos da pandemia do novo coronavírus, foi muito positivo. A empresa apresentou um crescimento de 23% das Receitas de Prêmios e Contribuições e de 25% das Provisões Técnicas líquidas de resseguro, que foram de R$ 1,4 bilhão e R$ 1,8 bilhão, respectivamente.

“O crescimento significativo das receitas demonstra o sucesso alcançado nas estratégias e consolidação dos diferentes modelos de negócio da companhia, além do foco em cumprir com o nosso propósito de oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos de vida de todos os brasileiros”, comenta Raphael Barreto, CFO da seguradora.

Já o resultado líquido da MAG Seguros no primeiro semestre de 2022 foi de R$ 67,2 milhões, apesar dos sinistros relativos ao novo coronavírus: o total de sinistros avisados líquidos de resseguro relativos ao novo coronavírus e doenças respiratórias foi de aproximadamente R$ 32 milhões. Os Ativos Totais cresceram 27%, superando R$ 3 bilhões. O capital total segurado pela companhia ultrapassou R$ 822 bilhões, avançando 21%. O Patrimônio Líquido fechou o semestre em R$ 722 milhões.

Ao longo desse primeiro semestre, a seguradora também consolidou importantes modelos de negócio, como o de Cooperativismo e de Parcerias Financeiras, além da conquista de licitações e da expansão da distribuição de seguros coletivos.

“Para o segundo semestre, vamos continuar a intensificar os nossos investimentos em infraestrutura e tecnologia, promovendo a inovação, o crescimento e níveis ainda mais elevados na prestação de serviços”, projeta Barreto.

“Sob o ponto de vista do capital humano, a seguradora seguirá apostando no desenvolvimento e qualificação dos nossos colaboradores. Também vamos trabalhar aumentar nossa eficiência operacional, da produtividade e para a expansão dos negócios, apostando ainda mais em metodologias ágeis para otimização de tempo, recursos e com foco”, finaliza o executivo.

N.F.

Revista Apólice