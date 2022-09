Luiz Padial é o novo diretor da área de Automóvel da Mapfre

A área de Automóvel da Mapfre passa a contar com um novo executivo em sua direção no Brasil. Luiz Padial chega à companhia com mais de 20 anos de experiência no mercado segurador e atuação em uma série de seguradoras nacionais e multinacionais, principalmente, nas áreas de produtos e serviços, operações, subscrição e comercial. Além do amplo know-how de mercado, Padial é economista por formação, possui CBA em Finanças pela Ibmec Business School e MBA em Gestão Atuarial e Financeira pela FIPECAFI.

O executivo aponta as principais metas que pretende atingir no novo momento profissional: “Vamos aproveitar a força da marca e atuação multicanal para crescer a carteira de Auto acima da média de mercado. Outro grande desafio é a rentabilidade, que deverá ser constante e disciplinada”.

Padial também afirma que devido à fase de transformação constante da Mapfre, bons resultados e novidades deverão surgir nos próximos meses. “A primeira grande notícia é o nosso novo sistema, que está moderno e com uma jornada cada vez mais simples. Também, estamos promovendo as integrações com os parceiros de multicálculo, que permitirão ampliar nossa base de cotação e irão impulsionar nosso processo de renovação”, comenta. “Pensaremos de forma simples para desenvolver produtos e serviços que atendam às necessidades dos corretores e clientes, focando em eficiência e qualidade. Com trabalho forte em equipe, inovação e aprimoramento contínuo conseguiremos atrair cada vez mais parceiros e segurados”, conclui.

N.F.

