Liberty premia corretores por destaque em campanha de incentivo de vida

Com o intuito de reconhecer o trabalho dos corretores no segmento de seguros de vida, a Liberty Seguros anunciou os resultados da primeira edição da Campanha Cresça com o Vida 2022, que reconhece as conquistas dos parceiros em ações de incentivo com foco no setor. Além disso, como continuidade à iniciativa, a companhia lança a segunda edição da campanha, que já está em andamento e também renderá prêmios aos corretores, profissionais de força de vendas e especialistas Affinity.

A primeira edição teve início no dia 1º de abril e terminou em 30 de junho. Durante o período, os participantes foram engajados a vender produtos do segmento de vida. Depois de mais de três meses de vigência, a seguradora premiará os 25 vencedores com ingressos para o maior festival de rock do Rio de Janeiro, cada um com direito a levar um acompanhante. Os profissionais de destaque serão premiados com um troféu e terão acesso ao evento no dia 2 de setembro, além de hospedagem, passagem aérea e alimentação por conta da companhia.

“Nunca o nome de uma campanha fez tanto sentido para mim. O Cresça com o Vida mostrou o quanto posso me desenvolver como profissional, aumentar a diversificação da carteira e agora, como fruto desse crescimento, veio a oportunidade de experienciar de perto o maior festival de rock do Rio de Janeiro. Estou muito feliz e agradeço à Liberty pela oportunidade de evoluir”, diz Weverton Gomes, corretor da Safer Life.

Início da segunda etapa

Para dar andamento à campanha, a companhia começou a segunda edição da iniciativa, que ocorre entre 1º de agosto e 30 de setembro. A campanha conta com duas modalidades: “Vendeu, Ganhou! que premia funcionários das corretoras com valores no Cartão Cresça com a Liberty. E a outra categoria é por rankings: nacional e regional, sendo que no nacional os corretores melhores colocados ganharão um voucher da CVC no valor de R$5 mil de caráter pessoal e intransferível e o ranking regional os premiados receberão mil reais em créditos no Cartão.

“Há anos o setor de Vida é um dos prioritários para a Liberty Seguros, e é muito gratificante ver o empenho dos nossos parceiros e colaboradores em ampliar suas carteiras nesse mercado”, afirma Alexandre Vicente, diretor de Seguros de Pessoas da seguradora. “Trabalhamos fortemente para oferecer novas oportunidades de aprendizado e ferramentas de vendas para os corretores, e esse foi o objetivo principal da campanha Cresça com o Vida: desenvolver os participantes e crescer seus negócios em um segmento tão buscado atualmente”, completa.

