IZA Seguradora e Banco Modal se unem para ofertar seguro de vida

A IZA Seguradora, insurtech que oferece seguro contra acidentes pessoais no formato liga e desliga, anunciou acordo com o Banco Modal para comercializar seguro de vida aos parceiros do Modal as a Service, braço da instituição que oferece um ecossistema de soluções financeiras.

O acordo tem o objetivo de ampliar a proposta do banco na gama de atendimento de coberturas especiais, tornando seu ecossistema ainda mais completo e com soluções customizadas. Juntas, as empresas atenderão demandas de proteção personalizadas para os mais diferentes negócios, desde empresas de delivery e logística, até mesmo compartilhamento de modais, como patinetes e bicicletas.

De acordo com Amanda Nespatti, co-fundadora e head de Marketing, Clientes e Parcerias da seguradora, a aliança impulsiona a IZA em um mercado relevante e, com o apoio da plataforma de banking as a service, amplia a oferta ao público final e a demanda por um produto personalizado e flexível.

“A parceria com o Banco Modal representa a combinação de propósitos rumo a uma jornada de transformação para o mercado de seguros. Estamos muito felizes com essa iniciativa, pois conseguiremos atender a empresas que são clientes do Modal as a Service, que agora contarão com soluções para suas necessidades e interesses de operação”, afirma a executiva.

O novo acordo comercial com o Banco Modal já trouxe novos contratos. A IZA Seguradora expandiu a sua base de clientes para 40 mil segurados ao oferecer seu produto à Bee Delivery, uma das maiores plataformas de logísticas do país. O modelo de atendimento é intermitente, em tempo real, e cobre despesas médicas, afastamento temporário, invalidez total ou parcial, morte e auxílio funeral em caso de acidentes sofridos durante os deslocamentos dos entregadores.

“Nosso objetivo é reunir os melhores produtos no ecossistema Modal. E a Iza se torna uma opção muito interessante para a composição do portfólio de investimentos do nosso cliente. A iniciativa traz um parceiro de peso ao nosso balcão, o que contribui para a solidez e completude da oferta ao nosso cliente final”, avalia Caio Souza, diretor de seguros e previdência do Modal.

Em pouco mais de um ano em operação, a IZA Seguradora já se prepara para deixar o ambiente sandbox da Susep (Superintendência de Seguros Privados) e planeja alcançar 100 mil clientes até o final do ano.

N.F.

Revista Apólice