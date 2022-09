Ituran é a nova parceira da Rede Lojacorr

A Rede Lojacorr, na busca por novas soluções para o corretor de seguros, concretizou recentemente a parceria com a Ituran visando ampliar a oferta de produtos e serviços aos corretores de seguros parceiros. Além de o corretor contar agora com 45 seguradoras parceiras da maior rede de corretoras de seguros independentes do país, também pode ter acesso a mais de 600 produtos.

De acordo com Bruna Rafaela Schewinski de Souza, gerente de Mercado da Rede Lojacorr, a parceria com Ituran é mais uma possibilidade de os corretores atenderem seus clientes e, principalmente, diante deste cenário econômico atual. “Aquele segurado que anteriormente não conseguiu contratar um seguro compreensivo para seu veículo, com a Ituran pode iniciar com o rastreador. A nova parceira possui modalidades mais completas que incluem esse dispositivo em algumas opções de cobertura e flexibilizam o atendimento para mais nichos de clientes”, explica. A executiva reforça ainda que a Rede busca constantemente essas parcerias como uma facilidade para o corretor. “Nossa atuação consiste em sempre apoiar o corretor a ajudar o brasileiro a se proteger mais e melhor, de acordo com suas necessidades atuais e dentro das suas possibilidades”, afirma.

Quanto às condições, na parceria estão incluídos diversos pacotes de serviços adicionais como o carro reserva, seguro autopeça, reparo rápido+martelinho, proteção de acessórios, proteção para buracos, entre outros serviços. Além disso, o cliente Ituran, conseguirá fazer o parcelamento do seu seguro em até 12x sem juros e instalação gratuita em toda rede autorizada”.

Pioneira no conceito rastreador com seguro, a empresa oferece o Ituran com Seguro há mais de 10 anos através de parcerias com as seguradoras HDI, Liberty, MAPFRE e Tokio Marine. Segundo o Euclides Naliato, diretor Comercial do Canal Corretores e Assessorias da empresa, a união com a Rede vem para estabelecer mais opções no mercado. “A parceria com a Lojacorr, iniciada em julho, é uma grande oportunidade para todos os corretores da Rede ofertarem aos seus clientes o produto Ituran com Seguro, que tem como principal objetivo a formação de uma nova carteira de negócios e mais receitas para as corretoras de seguros”, afirma.

