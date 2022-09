ITC 2022: América Latina terá seu próprio evento

EXCLUSIVO – O dia de pré-conferências do ITC Vegas 2022 foi marcado por grandes lançamentos. Logo pela manhã foi anunciado o blog da Insurmarket Latam, projeto do qual a Revista Apólice faz parte em conjunto com a El Asegurador, do México, e com a 100% Seguro, da Argentina.

O anúncio foi feito durante evento promovido pela Equisoft para a comunidade da América Latina. A Insurmarket Latam reúne informações sobre os mercados da região e tem como objetivo compartilhar ações para promover o crescimento do setor.

Também foi apresentada a versão regional para o Insuretech Connect, que agora passou à administração da Clarion. Além das versões do ITC da Ásia e Europa, agora será realizado o evento em Miami, para a comunidade dos países da América Latina, em 23 e 24 de abril de 2023. Gustavo Doria, do CQCS, foi anunciado como Chairman do evento latino.

Na conferência para a delegação brasileira, Megan Kuczynski, CEO do ITC Vegas 2022, reafirmou a importância do Brasil, que neste ano possui cerca de 80 participantes no evento. “ITC mudou minha vida e há pessoas aqui que também tiveram a vida transformadas pelo evento”, reforçou a executiva.

Ela informou que a feira de negócios do ITC cresceu 50% desde a edição de 2021, e que neste ano cerca de nome mil pessoas participam do evento, realizado no Mandalay Bay, em Las Vegas.

Caribou Honnig, fundador do ITC, falou um pouco sobre o início do evento. “Em 2015 parecia que tinha alguma coisa acontecendo no mundo das insurtechs e pensei em fazer uma conferência com executivos, investidores e percebi que não havia ainda nada parecido. Fiz a aposta de realizar alguma coisa que satisfizesse pessoas com a mesma necessidade que eu, de encontrar todos os players em um mesmo local”.

“Eu precisava falar com outros investidores, precisava de oportunidade para conversar com outros empreendedores. Foi uma questão de eficiência a criação do Insuretech Connect”, contou Honnig, que é conhecido como padrinho das insurtechs.

Gustavo Doria, Chariman do ITC Latam

Kelly Lubiato, de Las Vegas

Revista Apólice