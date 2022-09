Insurmarket Latam nasce com informações sem fronteiras

EXCLUSIVO – Um novo portal de notícias acaba de entrar no ar: Insurmarket Latam. O veículo é fruto de uma parceria entre a Revista Apólice, o 100% Seguro, da Argentina, e o El Asegurador, do México. Juntos, os veículos cobrem uma fatia de mercado que representa quase 75% da arrecadação de seguros da América Latina.

O blog será alimentado por jornalistas dos três países, mas não limitados a eles. Ele está aberto a colaboração de toda a região e será fonte de consulta para os executivos e formadores de opinião com interesse na região. A sua distribuição digital será impulsionada por uma estratégia digital de redes sociais e uma Newsletter quinzenal, que levará a mais de 140 mil atores do setor segurador latino-americano as principais novidades e tendências, juntamente com a voz dos especialistas mais relevantes na atividade de seguros.

O Insurmarket Latam nasce com o apoio da Fides (Federação Interamericana de Empresas de Seguros) e vai publicar reportagens e artigos sobre regulação, atualidades, produtos e serviços. No lançamento, o presidente da Fides, Rodrigo Beldoya, fala sobre o futuro do mercado. Para além dos problemas que cercam o setor, ele aponta que “a região tem muitas oportunidades de desenvolvimento de mercado, como resultado da lacuna de proteção existente, maior consciência de seguros que foi despertada após a pandemia e a incorporação de tecnologia aos negócios”.

Francisco Pantoja, diretor da Revista Apólice e sócio-fundador da Insurmarket Latam, enfatiza o caráter colaborativo do novo veículo. “Ultrapassamos os limites geográficos para garantir uma nova forma de enxergar a América Latina. Também abrimos uma nova fronteira para realizar novas parcerias de conteúdo e patrocínio, respondendo aos anseios dos nossos anunciantes”.

“A partir deste momento, a visão é muito mais ampla e todos abraçamos com uma única missão: trabalhar juntos, de forma colaborativa, para o desenvolvimento do mercado segurador na América Latina”, resume o comunicado de lançamento do novo veículo.

Kelly Lubiato

Revista Apólice