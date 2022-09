Instituto Unimed Nacional abre edital para patrocínio de projetos

O Instituto Unimed Nacional acabou de iniciar as pré-análises de projetos aprovados em leis de incentivo fiscal para patrocínio por meio do Programa Unimed Incentiva. As organizações socioambientais, culturais e esportivas interessadas podem apresentar propostas para o processo de seleção pública de projetos até 30 de novembro deste ano através do link. Os projetos serão analisados por um colegiado e devem contribuir para o desenvolvimento de comunidades em todo país.

Nestes dois anos de fundação do Instituto, já foram investidos R$ 8 milhões em doações, entre projetos e programas socioambientais, além de viabilizar o aporte de mais R$ 3.7 milhões em projetos incentivados pelo Programa Unimed Incentiva. O programa faz parte de uma agenda de iniciativas de sustentabilidade e responsabilidade social, que estão alinhadas com as práticas ESG (sigla em inglês para Environmental, Social and Corporate Governance).

“É compromisso da Unimed Nacional investir em projetos de cunho social, de forma estruturada e sustentável, pois demonstram a sua responsabilidade com o ambiente no qual está inserida. Além disso, projetos nesse sentido, além de esperança, levam qualidade de vida para a comunidade alcançada pelas ações”, destaca Luiz Paulo Tostes Coimbra, presidente da cooperativa.

N.F.

