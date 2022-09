Inscrições abertas para o Prêmio Melhores do Seguro

EXCLUSIVO – Já estão abertas as inscrições de cases de sucesso do Prêmio Melhores do Seguros 2022. Para a 12ª edição da premiação a grande novidade é possibilidade de participação de todas as empresas que compõem o mercado de seguros: seguradoras, corretoras de seguros, operadoras de planos de saúde, resseguradoras, associações de corretores, entidades, assessorias, prestadoras de serviços e insurtechs. As inscrições pelo link vão até 4 de novembro.

O objetivo do Prêmio Melhores do Seguro é reconhecer as melhores práticas do mercado de seguros para inovar, vender mais, melhorar a jornada do cliente, criar novos produtos e atender os anseios e necessidades da sociedade. As iniciativas podem ter origem em qualquer segmento, seja ele técnico, comercial ou operacional. A diretora de redação da Revista Apólice, Kelly Lubiato, ressalta que as empresas, em todos os níveis, estão investindo cada vez mais em práticas ligadas às áreas de inclusão, acessibilidade e diversidade, o que muda a forma como os clientes as veem. “Além disso, as empresas diversas são mais lucrativas também. Queremos ter mais contato com casos deste tipo para poder compartilhá-los com todo o setor”.

De acordo com Francisco Pantoja, diretor executivo da Revista Apólice, a ampliação do escopo de premiação foi necessária para atender à demanda das empresas de outros setores, além do de distribuição, de participar deste renomado reconhecimento do mercado. “É importante ressaltar que as empresas reconhecidas pela Revista Apólice podem utilizar o selo de “premiado” em todo o seu material de divulgação, o que confere um grau adicional de qualidade aos seus produtos”, afirma o executivo.

Em virtude de vários eventos que devem acontecer no final do ano, esta edição do Prêmio Melhores do Seguro será novamente no formato online. Os vencedores participam recebem o seu troféu e têm a possibilidade de falar sobre o case vencedor. Posteriormente, este material pode ser distribuído para seus clientes.

Para se inscrever basta acessar o site Prêmio Melhores do Seguro 2022 e preencher a ficha de inscrição, contando como a sua empresa criou uma solução, processo, produto ou serviço inovador para enfrentar a nova realidade. Segundo Francisco Pantoja, diretor executivo da Revista Apólice, “esta foi a maneira que encontramos de enaltecer as boas práticas de governança e de sustentabilidade do mercado “.

A Revista Apólice é um dos mais conceituados veículos de comunicação do mercado brasileiro de seguros. O seu portal de notícias recebe atualizações diárias, com material exclusivo, e é líder de buscas orgânicas quando o assunto é seguro e suas carteiras e temas ligados ao setor.

Kelly Lubiato

Revista Apólice