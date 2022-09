i4pro abre vagas na área de Tecnologia

Compartilhar no

A i4pro, empresa focada em soluções tecnológicas para o mercado segurador, tem vagas abertas na área de Tecnologia. A companhia está com oito posições para trabalho híbrido ou 100% remoto, todas com contratação em regime CLT.

A empresa busca pessoas apaixonadas e comprometidas para apoiar sua missão de desenvolver soluções inovadoras para transformar o mercado segurador.

Além dos benefícios tradicionais, como Vale Refeição, Vale Transporte e Plano de Saúde, a i4pro trabalha com benefícios diferenciados no mercado de tecnologia para todos os seus colaboradores como: Vale Alimentação, Plano Médico SulAmérica com acesso a apartamento, Gympass, Auxílio Creche, Participação nos Lucros e Resultados, Seguro de Vida, Previdência Privada, i4Infra (auxílio para internet e luz) e i4Office (valor para adquirir mobiliário para trabalho remoto).

Profissionais de todo o Brasil podem aplicar para as posições abertas por meio da página da empresa na Gupy e todas as vagas aceitam candidaturas de pessoas com deficiência.

