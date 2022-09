HDI Seguros dá três dicas para ser um corretor de sucesso

Compartilhar no

Em 2022, o mercado de seguros no Brasil teve um crescimento de 20,3% em comparação ao ano passado, segundo a CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras). Esse cenário positivo ajuda o corretor a inovar e possibilita a perspectiva de oferecer as melhores soluções para cada tipo de cliente. Diante disso, a HDI Seguros reforçou a importância de o profissional manter-se sempre atualizado. Confira algumas dicas da companhia para o corretor obter sucesso no dia a dia:

– Acompanhe as notícias: Os noticiários podem gerar oportunidades. Acompanhe as tendências e, principalmente, os fatos que podem estar acontecendo na região em que atua. Por exemplo, uma previsão de frente fria com fortes chuvas e ventos em determinado local.

– Atendimento humanizado e personalizado: Mais do que um seguro, as pessoas buscam segurança e tranquilidade. Entenda a necessidade de seu segurado, mantenha contato e esteja aberto a escutar suas necessidades. O atendimento 2.0 é o futuro da inovação e da fidelidade na carteira de clientes do corretor de seguros.

– Planejamento: Para conseguir acompanhar a carteira de clientes, prospectar novos segurados e estar atento às tendências de mercado, é importante ter um bom planejamento para conseguir gerenciar seu tempo. Invista em aplicativos de CRM e agendas integradas.

Soma-se a isso o aplicativo da seguradora, HDI Corretor, que permite aos profissionais realizarem todas essas ações em única ferramenta, podendo ser utilizado no smartphone, em qualquer lugar que estiver.

Com o aplicativo do corretor, é possível acompanhar em detalhes a carteira de segurados, a lista de apólices e propostas em andamento, receber sugestão de oferta e enviar ao cliente, além de acompanhar a área financeira dos consumidores, podendo até mesmo enviar boletos, checar as parcelas e o modo de pagamento.

Para auxiliar na gestão das atividades, o aplicativo conta com recursos de produtividade para os corretores, ajudando-os a organizarem e elencarem as tarefas prioritárias, o calendário e obter insights de produtividade, entre outros.

“Com toda a transformação digital pela qual o mundo vem passando, a HDI pensa sempre em como aprimorar o dia a dia dos corretores, que são nosso principal elo com os consumidores. Constantemente, avaliamos o aplicativo e promovemos melhorias para que o corretor tenha acesso fácil e rápido na palma da mão. Dessa forma, ele consegue ser mais assertivo e eficiente junto aos clientes”, explica Eduardo Dal Ri, presidente da seguradora.

N.F.

Revista Apólice