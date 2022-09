Grupo FBN cria marketplace de seguros para produtos digitais

O Grupo FBN acredita que para se destacar, as corretoras de seguros devem construir opções para seus clientes, como forma de fidelizar e atrair também a clientela mais jovem. A empresa percebeu que as seguradoras possuem produtos em que o segurado pode contratar sozinho, assim como insurtechs, avançaram na construção de uma relação com as corretoras de seguros. Com isso, a exposição dos produtos fica prejudicada pela falta de ferramentas do canal.

“Seguradoras inovando, insurtechs chegando com propostas e nós não tínhamos uma vitrine para expor os produtos com jornada 100% digital, então construímos uma. O marketplace funciona também como um armazenador de links, já que facilita a organização e o manuseio, assim como agiliza o processo quando o time comercial divulga ao cliente e precisa encaminhar para simulação”, explica Kleber de Paula, fundador do Grupo FBN.

A ferramenta que o Grupo desenvolveu serve para que os clientes vejam as opções e saibam que podem comprar online, mas em eventual situação de ocorrência ou dúvida terão o apoio da corretora como nos produtos tradicionais. “As seguradoras criam as ferramentas delas, mas nós temos como formar uma prateleira dos produtos que desejamos oferecer e unir todos em um mesmo ambiente com a nossa marca. Ao passo que as contratações online aumentam, é importante a corretora mostrar aos clientes que existe a opção de unir tecnologia e agilidade sem renunciar a quem, no momento mais delicado, interceda por eles”, diz Kleber.

O Grupo FBN se empenha para não só se manter, mas principalmente ter um norte para este cliente que está chegando ao mercado de seguros e fica perdido. “Somos omnichannel, queremos que o cliente escolha como quer ser atendido e assim o faremos”, conclui o executivo.

Para os interessados, é possível acessar o marketplace através do link.

N.F.

Revista Apólice