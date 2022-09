Generali Brasil investe em comunicação acessível para todos os públicos

Como parte de seu programa de inclusão, desde o ano passado a Generali Brasil tornou a linguagem de seu site institucional ainda mais acessível através da tradução automática de texto para Libras (Língua Brasileira de Sinais). A iniciativa acontece por meio da Maya, uma intérprete virtual 3D, mulher e negra. A tecnologia utilizada para a tradução é um plugin de acessibilidade para websites.

Segundo a Hand Talk, empresa especialista em tradução de conteúdo de websites para Libras, “uma grande parcela da comunidade surda possui dificuldades com o português e depende da Libras para obter informação. Isso não quer dizer que sejam analfabetos ou que não conheçam o português, mas acontece que por serem línguas distintas, inclusive na sua estrutura gramatical, os surdos dão preferência por se comunicar na sua língua nativa. Assim, os intérpretes de Libras se tornam indispensáveis.”

Cláudia Lopes, diretora Comercial & Marketing da Generali, acrescenta: “Também reescrevemos mais de 100 documentos para levar ao cliente final uma linguagem mais clara, simples, objetiva e sem segurês. A exemplo disso estão nossos posts nas redes sociais, que visam descomplicar os termos do mercado segurador e oferecer dicas para nossos clientes. Criamos um canal no Youtube no ano passado e, agora, a grande novidade é que os vídeos contam com uma janela em Libras”.

Outro grande marco para a empresa foi a criação do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão, onde seus dez membros são estimulados a dialogar sobre pautas positivas, serem porta-vozes de seus colegas e incentivar a mudança de cultura interna. A iniciativa já tem promovido grandes avanços na organização.

“A Generali tem investido muito nas pautas de ESG como diversidade, inclusão e proteção climática. No próximo mês, vamos anunciar a nossa entrada em um novo segmento de seguros, com a criação de serviços e produtos ‘verdes’ à população. Temos muitas novidades”, finaliza Claudia.

