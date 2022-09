Gboex aborda vendas no mundo digital em workshop

Em continuidade ao Programa Gboex Qualifica, criado para contribuir com o processo de capacitação dos corretores de seguros parceiros da empresa, no dia 23 de setembro a rede promoveu um workshop virtual com o tema “Vendas no mundo digital: Potencialize os seus resultados com o novo Portal de Vendas”. O evento online reuniu cerca de 100 participantes, entre corretores e gestores da organização, os quais atuam nas unidades de negócios e pontos de atendimento em todo o país.

A ação iniciou com a participação da Gerência de Produtos, Projetos e Inteligência de Mercado do Gboex, a qual, por meio de uma simulação de venda em tempo real, demonstrou aos corretores a praticidade em todas as etapas do portal. Na sequência, o palestrante André Santos, especialista em Comunicação de Vendas e diretor da Treinaseg, abordou recursos e funcionalidades da ferramenta; vantagens e oportunidades na comercialização por canais digitais; proposta de valor para despertar o interesse dos clientes; prospecção digital, além da argumentação para contornar objeções. “A transformação digital não é baseada apenas na tecnologia, mas em ideias: a primeira base é o planejamento, a segunda são as pessoas e a tecnologia está em terceiro”, afirmou.

Para ele, o Portal de Vendas é um sistema de gestão e efetivação de oportunidades. Santos destacou os diferenciais de controle das oportunidades, de redução de custos de aquisição de clientes, de diminuição de tempo para maior produtividade em vendas, de maior credibilidade para o segurado, e a efetividade de um espaço que concentra as vantagens.

O evento contou com a participação da superintendente Comercial e Marketing do Gboex, Ana Maria Pinto. A executiva comentou sobre a relevância do projeto, responsável por gerar inovação e qualidade nas relações comerciais. “Está em nossa visão de negócios possibilitar o melhor ambiente para que nossos parceiros conquistem bons resultados e que, juntos, possamos ajudar mais famílias a garantirem um futuro mais seguro”, disse.

