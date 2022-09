FF Seguros lança Seguro de Responsabilidade Civil D&O

Especialista na oferta de soluções na cobertura de seguros, a Fairfax Brasil (FF Seguros) lançou mais um produto no segmento de Seguro de Responsabilidade Civil. Trata-se do Seguro de Responsabilidade Civil para Administradores e Diretores (D&O), que tem por objetivo garantir a proteção do patrimônio pessoal dos executivos com poder de gestão (CEOs, CFOS, COOS, membros de Conselho de Administração, entre outros cargos) que têm responsabilidade direta na gestão das organizações empresariais.

O Seguro D&O assegura o reembolso de indenizações que eventualmente os altos executivos possam vir a ser obrigados a pagar, consequência de processos judiciais civil ou criminal movidos por acionistas por prejuízos financeiros, ações trabalhistas, diligência fiscal, entre outras.

A empresa realizará no próximo dia 21 de setembro, no horário das 10h, um webinar para lançar o Seguro D&O. Durante o evento online, o head de Canais Digitais da companhia, Eduardo Pitombeira, detalhará os principais diferenciais do seguro D&O da seguradora: contratação 100% digital, questionário simplificado, limites de até R$ 10 milhões, mais de 30 coberturas e mais de 25 atividades aceitas.

Pitombeira observa ser importante na contratação do seguro de D&O que o segurado tenha claro quais as coberturas que deverão fazer parte da apólice. Segundo ele, essa modalidade permite que os altos dirigentes tenham tranquilidade na tomada de decisões financeiras e estratégicas das companhias. O executivo da Fairfax cita por exemplo a denúncia de terceiros de que a seguradora foi omissa na ação sendo culpada por negligência ou imperícia. Outro tema que tem ganhado atenção é o vazamento de dados pessoais. Com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) as empresas devem se manter atentas para evitar que venham a ser processadas.

Desde o início do ano, a FF Seguros anunciou sua entrada no segmento de Varejo a partir do lançamento da FF ORBI, plataforma digital de multiprodutos de seguros e desenvolvida exclusivamente para corretores de seguros e parceiros. A plataforma ORBI já conta com mais de 1.500 corretores de seguros cadastrados. Trata-se de um número expressivo de corretores listados que podem montar suas carteiras de clientes na própria plataforma digital, projetando a rentabilidade das operações, volume diário, semanal e mensal de vendas, simulador de ganho de comissões, campanhas promocionais, sistema de pontuação e prêmios.

O Seguro D&O será lançado oficialmente no mercado a partir da segunda quinzena de setembro e passa a integrar o portfólio de produtos da Fairfax composto hoje pelo Seguro de Responsabilidade Civil Profissional (E&O) voltado para as categorias de Médicos, Dentistas e Corretores de Seguro. Ele tem por objetivo proteger o patrimônio do segurado e ser usado para reparar eventuais prejuízos a terceiros. Recentemente, a seguradora lançou o Seguro de Bike e oferece diversos modelos de cobertura, como roubo ou furto, danos à bicicleta e a terceiros.

A plataforma digital FF ORBI oferece uma solução integrada e proporciona a melhor experiência para toda a cadeia de relacionamento do setor de seguros. Trata-se de uma ferramenta que visa simplificar o processo de cadastramento das corretoras e aprovação das apólices. Em apenas um minuto, é aprovada a apólice de seguro sem que o corretor e seu cliente tenham de aguardar horas ou dias, tempo que normalmente ocorre com as seguradoras tradicionais para aprovar a transação. Os produtos que fazem parte do portfólio da companhia são baseados no conceito do mundo digital: cotação instantânea, emissão 100% digital em poucos minutos e disponibilização de inteligência de performance através de dados e dashboard de controle. A facilidade, agilidade e a segurança da plataforma permitem ao corretor apresentar cotações e emitir apólices em poucos cliques e sem burocracia.

N.F.

Revista Apólice