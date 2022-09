FenaSaúde participa do Longevidade Expo+Fórum 2022

A diretora-executiva da FenaSaúde (Federação Nacional de Saúde Suplementar), Vera Valente, participará da 4ª edição do Longevidade Expo+Fórum 2022, nesta sexta-feira, 30 de setembro, em São Paulo. O evento será realizado no Centro de Convenções Rebouças e tem como público-alvo representantes de empresas, instituições públicas e privadas e profissionais que atuam com terceira idade.

Vera será responsável pela mediação do painel ‘Longevidade, Prevenção e Cuidado’, que começa às 11h50. O debate contará com as participações de:

– Martha Oliveira, médica, especialista em longevidade e diretora-executiva do Laços Saúde. Foi diretora da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e da Associação Nacional de Hospitais Privados, que abordará a ‘’Contribuição dos planos de saúde para o cuidado da saúde dos beneficiários idosos’’.

– Mauricio Nunes Da Silva, diretor de Desenvolvimento Setorial da ANS. O executivo irá falar sobre o tema: ‘’Panorama e resultados do Projeto Idoso Bem Cuidado’’.

– Leonardo Abreu, médico especialista em Medicina de Família e Comunidade. É membro da Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina e Consultor médico da SulAmérica Saúde. Abreu palestrará sobre ‘’Experiência da Saúde Suplementar no desenvolvimento de programas com foco no Envelhecimento Ativo e seus resultados’’.

O painel será no formato híbrido (presencial e online) com transmissão via streaming, nos Clubes Sociais do Estado de São Paulo e pelo Youtube. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 28 de setembro neste link.

N.F.

Revista Apólice