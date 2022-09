Ezze Seguros contrata Bruno Cals para assumir área financeira

Compartilhar no

A Ezze Seguros agora conta com a experiência de Bruno Cals na área financeira da empresa. Ele atuará com a missão de identificar oportunidades de novos negócios contribuir para o crescimento da seguradora.

O novo sócio e vice-presidente Financeiro da companhia é Mestre e Doutor em Administração (Finanças) pela Universidade de São Paulo (FEA/USP), atuou em grandes empresas como líder de processos de abertura de capital, aquisições e fusões de companhias e agora aposta em sua nova experiência profissional. “Estou motivado para contribuir com o contínuo e rápido crescimento da Ezze”, disse.

O executivo irá se reportar ao CEO da empresa, Richard Vinhosa. “Estamos muito felizes com a chegada do Bruno, que irá nos ajudar na evolução da área financeira e de governança da Ezze Seguros, focando na execução do nosso planejamento estratégico”, comenta Vinhosa.

