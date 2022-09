Evento em Fortaleza debate os rumos do mercado de seguros

No dia 5 de outubro, às 18h30, o Sindseg N/NE (Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste) promove, em Fortaleza, no Ceará, o evento “Palavra do Presidente”, voltado para todos os agentes do setor segurador. Com o tema “Rumos do Mercado de Seguros: Confiança no Futuro”, o encontro contará com a presença do executivo Roberto Santos, profissional no ramo há quatro décadas e que atualmente é CEO da seguradora Porto.

“É com alegria que estamos retomando a agenda de encontros presenciais com o mercado após um período focados no ambiente virtual, em virtude da pandemia, e o evento ‘Palavra do Presidente’ é um dos nossos principais momentos para debater e fomentar conhecimentos para todos os agentes do nosso setor. Ter o Roberto Santos abrindo este novo ciclo de encontros é uma honra para todos nós que fazemos o Sindicato”, afirma Ronaldo Dalcin, presidente da entidade.

De acordo com Dalcin, o evento tem como principal objetivo capacitar os profissionais de seguradoras e corretores de seguros, promovendo um maior engajamento no mercado do Ceará, que é hoje um dos maiores do Norte e Nordeste e que vem acompanhando o movimento ascendente registrado no âmbito nacional. “A indústria de seguros se mostrou resiliente durante a forte crise que passamos recentemente e segue em crescimento. Prova disso é a previsão da CNseg, que estima uma alta de 13,7%, totalizando quase R$ 350 bilhões de arrecadação neste ano”, completa.

Segundo o presidente, até agosto de 2022, o setor segurador nacional já arrecadou mais de R$206 bilhões, o que representa uma alta de 18% em relação ao ano anterior. No Ceará, a arrecadação no mesmo período chegou a mais de R$3,6 bilhões, registrando crescimento de 17,63%. “O setor segurador, exceto saúde e DPVAT, já pagou nacionalmente, em indenizações, benefícios, resgates e sorteios, mais de R$50 bilhões no Brasil, entre janeiro e agosto deste ano, somando um avanço de 20,37% sobre o período anterior. Só no Ceará, foram mais de R$500 milhões que retornaram para a sociedade, reiterando a força de um mercado que tem participação de 6,3% no PIB nacional”, reforça Dalcin.

Esses e outros dados serão apresentados e analisados no evento “Palavra do Presidente”, que acontece no La Maison, localizado na Av. Engenheiro Luiz Vieira, 555, no bairro Vicente Pinzon. Os profissionais do setor de seguros que desejem participar do encontro devem confirmar presença antecipadamente pelo e-mail [email protected]

N.F.

