Europ Assistance Brasil anuncia venda da CEABS Serviços para a Omnilink

A Europ Assistance Brasil (EABR) confirmou a venda da CEABS Serviços para Omnilink, companhia referência no mercado de transporte e logística há mais de 20 anos.

A CEABS foi adquirida em 2013 pela EABR. Naquela época, o plano era ampliar a oferta de serviços para o segmento de frotistas.

Com o desenvolvimento de outros serviços por causa de novas necessidades da sociedade e atrelada a crescente digitalização, a multinacional (EABR) optou por focar no segmento de assistência, o qual ainda tem um grande potencial a ser desenvolvido no Brasil.

“Hoje, a EABR está consolidada em nossas principais linhas, que são o Auto, Saúde, Lar e Viagem. Queremos focar 100% na evolução contínua destes serviços, assim como apoiar o crescimento de outros, como o cuidado voltado à terceira idade. Também estamos atuando forte no segmento Viagem, que vem crescendo na América Latina, com o objetivo de nos tornar o maior canal de Travel para o Grupo Europ Assistance na região”, explica Newton Queiroz, CEO da companhia no Brasil.

Para Eduardo Lacet, CEO da Omnlink, a aquisição da CEABS será importante para expandir a operação da companhia. “A força da CEABS no mercado de frota leve é totalmente complementar a atuação da Omnilink no mercado de transporte de carga e essa aquisição consolidará nossa atuação no mercado, através de players relevantes em que a CEABS atua, garantindo maior presença da nossa marca e oferecendo soluções customizadas para nossos clientes”.

Como os negócios das duas empresas se completam, a estratégia é manter as operações de forma independente. Além disso, a Omnilink planeja investir na tecnologia LoRa (transmissão de dados wireless e peer to peer) para consolidar a CEABS na maior rede de antenas móveis do país em capilaridade, o que garante a redundância no rastreamento e os melhores índices de recuperação do mercado.

O processo de transição já está em velocidade acelerada; e espera-se que esteja 100% concluído nos próximos meses. O valor da transação não foi revelado.

N.F.

Revista Apólice