ENS realiza aula aberta com o ministro do STJ, Ricardo Villas Bôas Cueva

A ENS (Escola de Negócios e Seguros) está organizando uma Aula Magna da nova pós-graduação da instituição: Regulação de Seguros, Saúde Suplementar e Finanças. O evento irá acontecer no dia 22 de setembro, às 19h, na sede da Escola em São Paulo.

O evento reunirá grandes personalidades do mercado de Seguros e da área Jurídica, como o ministro do STJ, Ricardo Villas Bôas Cueva; o diretor executivo da CNseg, Dyogo Oliveira; o professor convidado da ENS e superintendente da Susep, Alexandre Camillo; o diretor geral da Escola, Tarcísio Godoy, e a coordenadora acadêmica do curso, Prof. Dra. Angélica Carlini.

A aula será presencial e reservada a convidados, com transmissão ao vivo pelo canal da ENS no YouTube.

Data: 22 de setembro, às 19h

Local: Unidade da ENS em São Paulo

Endereço: Rua Augusta, 1.600 – Consolação

N.F.

Revista Apólice