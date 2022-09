ENS lança certificação para assistente técnico de seguros

Compartilhar no

A ENS (Escola de Negócios e Seguros) acabou de lançar um novo produto que visa aprimorar os serviços prestados por funcionários de corretoras de seguros. Trata-se do Exame de Certificação de Assistente Técnico de Seguros.

Objetivo é qualificar profissionais que atuam direta ou indiretamente nos procedimentos operacionais das corretoras, contribuindo para o aperfeiçoamento do serviço junto ao consumidor final, na consulta e venda de produtos.

As inscrições podem ser realizadas até 31 de dezembro e o investimento é de R$ 100,00. Colaboradores de corretoras associadas aos Sincors parceiros da ENS têm desconto de 25%.

Como se preparar?

Para os candidatos que desejam aumentar as chances de aprovação no Exame, a ENS criou o Curso Preparatório para a Certificação de Assistente Técnico de Seguros, que inclui material didático composto por apostilas e videoaulas gravadas.

As aulas abrangem sete temas: Teoria Geral do Seguro, Atendimento ao Consumidor, Código de Defesa do Consumidor, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Lei Geral de Proteção de Dados, Operações de Seguros e Procedimentos Operacionais para Corretoras de Seguros.

Com investimento de R$ 250,00, o preparatório tem duração de três meses e será oferecido na modalidade online. Colaboradores de corretoras associadas aos Sincors parceiros da Escola têm desconto de 100%.

Mais informações sobre a nova certificação estão disponíveis no link.

