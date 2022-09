ENS iniciará MBA’s ainda neste semestre

O final do ano está se aproximando, mas ainda é possível dar passos importantes rumo a uma nova carreira em 2022. Para quem busca alcançar cargos de gestão e conquistar novos níveis de especialização, uma das melhores opções é cursar um MBA.

Os programas da ENS (Escola de Negócios e Seguros) seguem com inscrições abertas para início neste semestre e restam poucas vagas. Todos conferem certificado de Especialista ao final do curso.

Conheça os cursos de MBA que a ENS oferece e veja qual se encaixa no seu objetivo.

Gestão Jurídica em Contratos de Seguro e Inovação

O programa aprofunda os conhecimentos em Direito Securitário, Inovação e nas atividades relacionadas a contratos de seguro, governança corporativa, compliance e controles internos, entre outros temas relevantes para o mercado. O MBA Gestão Jurídica em Contratos de Seguro e Inovação conta com corpo docente formado por advogados com titulação de especialistas, mestres e doutores, atuação no setor de seguros e experiência prática para contribuir com aportes teóricos.

O curso é indicado para profissionais de Direito, Administração, Economia, Engenharia, Ciências Atuariais, Contabilidade, Tecnologia da Informação e Gestão, cuja atividade profissional esteja relacionada com contratos de seguro ou que tenham interesse em ampliar conhecimentos na área. As aulas são online e ao vivo, com início em outubro.

Gestão Avançada de Seguros

Este MBA forma especialistas para ocuparem cargos de gestão nas áreas de Resseguro, Pessoas, Previdência Privada Aberta e Saúde Suplementar. As aulas serão ministradas por docentes renomados e atuantes no mercado de seguros. O conteúdo é dividido em quatro módulos: Processos, Danos, Pessoas e Riscos.

Há ainda um módulo opcional, que conta com disciplinas como Matemática Financeira, Estatística Aplicada a Negócios e Cenários Econômicos, entre outras. O MBA irá proporcionar uma visão ampla dos negócios e do funcionamento das empresas e de instituições do mercado de seguros, além de preparar para atuação em diferentes segmentos de negócios e empreendimentos, com tomada de decisões consistentes e fundamentadas.

Há turmas nas modalidades online e presencial, em São Paulo (SP), com início imediato.

Pós-graduação e Gestão Estratégica do Seguro

Ministrado na modalidade de autoaprendizagem, este curso tem como objetivo preparar profissionais para conhecer, de forma abrangente, os principais aspectos do mercado de Seguros, Resseguro, Previdência Privada Aberta, Capitalização e Saúde Suplementar. O programa é composto por três módulos de disciplinas: Instrumentais, de Gestão, e Específicas.

O MBA confere ainda uma certificação intermediária em nível de extensão por disciplina, após aprovação via Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). As aulas são online e o início é imediato.

N.F.

Revista Apólice