ENS cria programa Sou Corretor

Obter conquistas e ser bem-sucedido na carreira são objetivos de qualquer profissional, independentemente da área de atuação. E, para atingir essas metas, manter-se atualizado é condição imprescindível. Foi dentro dessa perspectiva e com a finalidade de ajudar os corretores de seguros a alavancarem a carreira que a ENS (Escola de Negócios e Seguros) criou o programa Sou Corretor.

O que é o programa?

O Sou Corretor é uma iniciativa que contempla diversos cursos, fornecendo conhecimentos relacionados à gestão eficiente da profissão. Nas aulas, são apresentadas estratégias para comercialização de produtos conforme as necessidades dos clientes, procedimentos operacionais e administrativos do cotidiano de uma corretora, e práticas que compõem o mercado de seguros.

O módulo inicial do programa abrange os cursos “Início da Jornada – Começando seu Negócio” e “Gestão Estratégica para Corretores de Seguros”. O primeiro auxilia profissionais no começo da carreira, mostrando um panorama do ecossistema do seguro e fornecendo dicas práticas.

O segundo curso é focado na gestão estratégica do negócio. Nesta etapa, são explicados modelos de gestão administrativa e financeira das seguradoras e indicadas ferramentas digitais para uso no dia a dia. Também é possível fazer os módulos separadamente.

Os módulos complementares trazem para o corretor a opção de se especializar na comercialização de ramos específicos, como Seguros Cibernéticos, Saúde Suplementar, Previdência Privada, Seguro de Automóvel, Seguros de Vida, entre outros. Nesta especialização o corretor terá conhecimentos relacionados aos produtos do ramo, breve revisão das condições contratuais, glossário, regulação de sinistros e litígios mais comuns, estratégias de comercialização específicas do ramo e a relação técnica x prática.

O corretor de seguros que decidir investir na carreira poderá adquirir os dois cursos iniciais do programa Sou Corretor pelo valor de R$ 300,00. As aulas estão previstas para começar em outubro. Os módulos complementares também estão com inscrições abertas no site.

Mais informações estão disponíveis no link.

N.F.

Revista Apólice