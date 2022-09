Em parceria com a operadora Klini, CORPe oferta planos de saúde no RJ

A CORPe Saúde, em parceria com a operadora Klini Saúde, reforça sua atuação no estado do Rio de Janeiro oferecendo planos de saúde acessíveis.

Segundo Vanessa Nascimento, gerente Comercial Nacional da administradora, a Klini Saúde tem excelente custo-benefício. “Os planos custam a partir de R$ 119,14”, afirma. Sendo uma das empresas do grupo Rede Hospital Casa, a operadora oferece aos seus clientes uma das maiores redes independentes do estado do Rio de Janeiro, com 10 hospitais no Rio de Janeiro e um em Niterói.

Prevenção e acompanhamento fazem parte do modelo de atendimento da Klini, com base no médico de referência. “Nascida na era digital, a operadora possui uma plataforma tecnológica que conecta as informações do cliente ao seu médico de referência, especialistas, hospitais e laboratórios, assim como permite que ele agende consultas e exames”, justifica a gerente Comercial.

“Com a CORPe Saúde vamos atender os contratos por adesão no Rio de Janeiro”, afirma Walter Cesar, CEO da Klini Saúde. Segundo ele, com a pandemia de Covid-19, aumentou a preocupação da sociedade com a saúde.

