D’Or Consultoria cria diretoria nacional de Seguros de Vida

Em sintonia com o movimento positivo do segmento e visando ampliar as possibilidades de proteção aos segurados, a D’Or Consultoria, empresa do Grupo Rede D’Or especializada em seguros e benefícios, reforçou sua atuação no mercado com a criação da Diretoria Nacional de Vida. Objetivo é ampliar o conhecimento e a oferta de apólices de seguros de vida individual e em grupo, fortalecendo, assim, as operações neste nicho em forte expansão no mercado de seguros.

“No ano passado, a empresa lançou uma unidade de negócios no Rio de Janeiro com foco na atuação em Seguros de Vida em Grupo. Foi um movimento estratégico importante para fortalecer o mercado. O projeto deu tão certo que hoje estamos ampliando e iniciamos a Diretoria Nacional de Vida”, afirma Bruno Iannuzzi, CEO da D’Or Consultoria.

Para liderar a nova diretoria, foi convidado o executivo Pedro Monteiro, com mais de 40 anos de experiência no setor. O executivo passou por grandes empresas do mercado até desembarcar na D’Or Consultoria em 2019, com uma bagagem expressiva de conhecimento.

“Com a pandemia, a busca por este tipo de apólice foi ampliada, como uma proteção financeira para as famílias. O seguro de vida se modernizou, não é o mesmo de três anos atrás. E a pandemia valorizou mais ainda a necessidade desse benefício. O mercado amadureceu e, neste momento de maior percepção do seguro de vida, nossa responsabilidade se potencializa para identificar as melhores alternativas para o consumidor”, afirma Monteiro.

Ele explica que, pensando neste novo cenário, a D’Or Consultoria desenvolveu um atendimento diferenciado, com estudos consultivos e proposta direcionada de acordo com o objetivo, relação, perfil e necessidade do cliente.

Para a D’Or Consultoria, que foca em inovação e saúde desde a sua fundação, o avanço e investimento em Vida, com visão técnica e consultiva, é um importante movimento estratégico que visa fortalecer ainda mais o segmento na empresa.

N.F.

Revista Apólice