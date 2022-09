Dirceu Tiegs é o novo CEO da Rede Lojacorr

A partir de janeiro de 2023, o presidente (CEO) da Rede Lojacorr e cofundador, Diogo Arndt Silva, irá evoluir de papel para uma posição estratégica dentro do Conselho de Administração da Holding, que tem como principal intuito cuidar da visão sistêmica e da longevidade do grupo. Dirceu Tiegs, atualmente diretor Executivo de Gente & Gestão, assumirá como CEO da Rede, com a missão de expandir a empresa com o fortalecimento de sua cultura e valores.

“Estamos realizando fortes investimentos não somente para crescer mais que a média de mercado, mas para universalizar a cultura do seguro à toda população e fortalecer a profissão do corretor de seguros como profissional imprescindível para o desenvolvimento dos negócios e da sociedade”, afirma Tiegs.

A empresa irá investir em conteúdo digital e educação; aceleração do processo de entrada de novos corretores na rede; e desenvolvimento de uma plataforma digital que permitirá ao corretor ofertar, de forma assistida, a maior parte dos seguros digitais do mercado a seus segurados. Foi implantada a agilidade em todos os níveis da organização e hoje funciona em grande parte como uma empresa digital, focada em produtos e jornadas, centrada no corretor de seguros.

Em um ano, a Rede Lojacorr cresceu de 75 para 175 pessoas, estando em todo o território nacional com 59 Unidades de Negócios. Nos últimos 12 meses, foram produzidos mais de R$ 1 bilhão em prêmios.

Diogo Arndt Silva

“Evoluir nossa governança era apenas mais um passo planejado e necessário. Mudanças de posição fazem parte deste processo. Negócios mais complexos requerem processos mais sofisticados de gestão e divisão de responsabilidades para não perder o foco. Depois de 26 anos na empresa, sendo os últimos seis anos como CEO, movo minha atuação para o Conselho de Administração, para dar ainda mais solidez e aprofundar em questões estratégicas da Rede para as melhores tomadas de decisões”, afirma Silva.

Como CEO da Lojacorr a partir de janeiro de 2023, Tiegs trará sua visão ampla, construída em seus mais de 20 anos no mercado de seguros e seu trânsito irrestrito entre as seguradoras e os corretores, para fortalecer ainda mais a gestão e a entrega de valor da empresa durante os próximos anos, que terão como tônica o crescimento exponencial. “Tudo para tornar real nosso propósito de elevar a consciência da população sobre a importância da proteção do seguro e do papel do corretor, ao orquestrar um ecossistema onde todos possam ter acesso, transacionar, aprender e inovar juntos. Sonho grande, organização grande”, finaliza o executivo.

N.F.

Revista Apólice