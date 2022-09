Dia do Cliente: Icatu faz sorteios em aportes de previdência privada

Em comemoração ao Dia do Cliente, que foi ontem, 15 de setembro, a Icatu lançou a campanha “Dia do Cliente”. Para presentear seus segurados, a companhia vai realizar 10 sorteios de R$1.000 em aportes de previdência privada, no dia 28 de setembro.

Clientes que possuem produtos individuais de Vida, Previdência e Capitalização, este último na modalidade Garantia de Aluguel, podem participar do sorteio. A inscrição deve ser realizada através do site da campanha, entre os dias 16 e 21 de setembro. Clientes com mais tempo de Icatu receberão mais números da sorte e, consequentemente, terão mais chances de ganhar. A ação reforça o compromisso da companhia em valorizar seus clientes e a importância do planejamento a longo prazo.

“Somos uma empresa voltada para pessoas. Então, presentear nossos clientes com aportes de previdência é uma forma de valorizar e retribuir a confiança deles na Icatu, além de incentivar ainda mais o nosso propósito de promover tranquilidade financeira e qualidade de vida com soluções financeiras de longo prazo”, comenta Walessa Cardoso, gerente de Marketing de Produto e Cliente da seguradora.

